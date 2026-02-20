Ιράν: Ένας νεκρός από συντριβή αεροσκάφους F-4 Phantom σε εκπαιδευτική άσκηση

Ιρανικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-4 Phantom συνετρίβη αργά το βράδυ της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ένας από τους δύο πιλότους που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Την είδηση μετέδωσε η κρατική ραδιοτηλεόραση του Ιράν, Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), αναφέροντας ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στη δυτική επαρχία Χαμαντάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πτώση συνέβη στο πλαίσιο νυχτερινής εκπαιδευτικής αποστολής.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, τονίζοντας ότι τα αίτια της συντριβής διερευνώνται.