Ιράν: Ένας νεκρός από συντριβή αεροσκάφους F-4 Phantom σε εκπαιδευτική άσκηση

Τα αίτια που προκάλεσαν τη συντριβή ερευνώνται

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Ένας νεκρός από συντριβή αεροσκάφους F-4 Phantom σε εκπαιδευτική άσκηση
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιρανικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-4 Phantom συνετρίβη αργά το βράδυ της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ένας από τους δύο πιλότους που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Την είδηση μετέδωσε η κρατική ραδιοτηλεόραση του Ιράν, Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), αναφέροντας ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στη δυτική επαρχία Χαμαντάν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πτώση συνέβη στο πλαίσιο νυχτερινής εκπαιδευτικής αποστολής.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, τονίζοντας ότι τα αίτια της συντριβής διερευνώνται.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:18ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ένας νεκρός από συντριβή αεροσκάφους F-4 Phantom σε εκπαιδευτική άσκηση

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν σε ΟΗΕ: Δεν επιδιώκουμε πόλεμο – Σε περίπτωση επίθεσης θα απαντήσουμε αποφασιστικά

01:32ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία (ΤΕ / ΔΕ) – Όλες οι ειδικότητες

01:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιέσεις στη Wall Street και ανησυχίες για τις εξελίξεις στο Ιράν

00:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός, Μπενίτεθ: «Η απόδοση του δεύτερου ημιχρόνου μας γεμίζει αισιοδοξία»

00:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Τα highlights της αναμέτρησης των playoffs του Europa League

00:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Ο Καρέτσας οδηγεί την Γκενκ στους «16», «αγκάλιασε» την πρόκριση κι η Νότιγχαμ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μετά την Αρκαδίου κίνδυνος και στα Περιβόλια – Μπαλκόνια έτοιμα για κατάρρευση

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2: Άτυχοι οι «πράσινοι» στη μεγάλη βραδιά του Τετέι

23:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Πλζέν 2-2 (τελικό): Δεν έφτασε το ονειρεμένο ντεμπούτο του Τετέι

23:46ΥΓΕΙΑ

Ζήτημα δημόσιας υγείας η μικροβιακή αντοχή σε βακτήρια που μεταδίδονται μέσω τροφίμων

23:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Άλμα έξι μέτρων ο Εμμανουήλ Καραλής στο Λιεβέν

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Κατάσχεση υποβρυχίου με τέσσερις τόνους κοκαΐνης

23:22LIFESTYLE

Στα 92 της, η Joan Collins μοιάζει σαν να μην έχει περάσει μέρα από πάνω της

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Διδυμότειχο: Εκτός λειτουργίας η νότια είσοδος λόγω πλημμυρών

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Η Βρετανία μπλοκάρει τις ΗΠΑ από τη χρήση βάσεων της RAF για πλήγματα στο Ιράν - Η απάντηση Τραμπ

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε στο πένθος το Ρέθυμνο με τον θάνατο 27χρονου εκπαιδευτικού

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης για Καισαριανή: Αναφορές ότι υπάρχει ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών, όχι μόνο αυτές που είδαμε

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βρέθηκε ακέφαλο πτώμα σε θαμνώδη έκταση κοντά στη Φλωρεντία -Πρόκειται για 44χρονη Γερμανίδα

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Πιθανό να αγωνιστεί στον τελικό με ειδικό νάρθηκα ο Μιλουτίνοφ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

21:36ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: Ο τρόμος στα μάτια του

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Σπαράζουν οι γονείς των εργατών - «Μου το φάγανε το παλικάρι μου»

22:41ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι απλά ένας απόφοιτος Λυκείου», είπε ο Τζιωρτζιώτης - Οι δύο μελέτες που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την τραγωδία

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Η διαφορά Νέας Δημοκρατίας - ΠΑΣΟΚ - Η γνώμη των πολιτών για Τσίπρα - Καρυστιανού

16:32ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για θητεία: «Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται, αυτό το παραμύθι πρέπει να πάρει τέλος! Έχουμε ζωντανή απειλή 10 φορές μεγαλύτερή μας»

22:39ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση διάσωσης των 2 ορειβατών στον Παρνασσό

23:22LIFESTYLE

Στα 92 της, η Joan Collins μοιάζει σαν να μην έχει περάσει μέρα από πάνω της

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Χάος στη Λεωφόρο Φυλής - Εγκλωβισμένοι οδηγοί λόγω έργων στην Αττική Οδό

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

13:49WHAT THE FACT

Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημμύρισαν τους δρόμους

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με σπασμένα φρένα η Κατερίνα Καινούργιου – «Χτυπά» 20άρια

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Βυθίστηκε στο πένθος το Ρέθυμνο με τον θάνατο 27χρονου εκπαιδευτικού

00:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Ο Καρέτσας οδηγεί την Γκενκ στους «16», «αγκάλιασε» την πρόκριση κι η Νότιγχαμ

14:47ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν ειδοποιήθηκα για τις εργασίες»: Ο επιβλέπων μηχανικός μιλά στο Newsbomb για το εργατικό δυστύχημα με 2 νεκρούς στη Βάρη

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Νέα ένταση Κωνσταντοπούλου-Καιρίδη:Στα πούπουλα μεγαλώσατε - Μην παριστάνετε την αντιστασιακή

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Ύδρα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στο νησί - Τι αναφέρουν στο Newsbomb κάτοικοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ