Γερμανία: «Ναι» από τη Βουλή στο νομοσχέδιο για εθελοντική στρατιωτική θητεία

Η Μπούντεσταγκ έδωσε το πράσινο φως στην εθελοντική στρατιωτική θητεία, σε μια κίνηση που στοχεύει στην ενίσχυση της εθνικής άμυνας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Γερμανία κατάργησε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία το 2011, αλλά το μέγεθος του στρατού της μειώθηκε σημαντικά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Μέλη του Γερμανικού Στρατού σε στρατιωτική παρέλαση στο Βίλνιους της Λιθουανίας

Το «πράσινο φως» της Γερμανίας στην εισαγωγή της εθελοντικής στρατιωτικής θητείας σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση της Γερμανίας και έρχεται σε συνέχεια της προσπάθειας του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να δημιουργήσει τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης.

Πρακτικά σημαίνει ότι από τον Ιανουάριο του 2026 σε όλους τους 18χρονους στη Γερμανία θα αποστέλλεται ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο θα ρωτώνται εάν ενδιαφέρονται και είναι πρόθυμοι να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις. Η φόρμα θα είναι υποχρεωτική για τους άνδρες και προαιρετική για τις γυναίκες.

Μαθητές σε σχολεία σε όλη τη Γερμανία δήλωσαν ότι θα λάβουν μέρος σε κινητοποιήσεις σε δεκάδες πόλεις σήμερα (5/12) για να διαμαρτυρηθούν κατά της κίνησης. Πολλοί νέοι Γερμανοί είτε αντιτίθενται στον νέο νόμο είτε είναι σκεπτικοί. «Δεν θέλουμε να περάσουμε μισό χρόνο από τη ζωή μας κλειδωμένοι σε στρατώνες, εκπαιδευόμενοι σε ασκήσεις και υπακοή και μαθαίνοντας να σκοτώνουμε», έγραψαν οι διοργανωτές των διαμαρτυριών σε ανακοίνωση που ανάρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο πόλεμος δεν προσφέρει καμία προοπτική για το μέλλον και καταστρέφει τα μέσα διαβίωσής μας». Μόνο στο Αμβούργο, συμμετέχουν στις διαμαρτυρίες περίπου 1.500 άτομα και οι διευθυντές σχολείων προειδοποίησαν τους γονείς να μην βγάλουν τα παιδιά τους από το σχολείο για εκείνη την ημέρα. Μια μικρή διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε έξω από την Ομοσπονδιακή Βουλή κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, με τους διαδηλωτές να κρατούν ένα πανό που έγραφε «Όχι στη στρατιωτική θητεία».

Οι Γερμανοί βουλευτές ψήφισαν με 323 ψήφους υπέρ και 272 κατά υπέρ της αλλαγής, καθιστώντας τη χώρα τους την τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που εισάγει κάποια μορφή αναθεωρημένης στρατιωτικής θητείας. Τον περασμένο μήνα και η Γαλλία δήλωσε ότι εισήγαγε 10μηνη εθελοντική στρατιωτική εκπαίδευση για νέους 18 και 19 ετών. Η Γαλλία θα εισαγάγει τη μορφή στρατιωτικής θητείας, 25 χρόνια μετά την κατάργηση της υποχρεωτικής θητείας

Το Βερολίνο αναφέρει ότι η στρατιωτική θητεία θα είναι εθελοντική για όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά από τον Ιούλιο του 2027, όλοι οι 18χρονοι άνδρες θα πρέπει να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις για να αξιολογηθεί η καταλληλότητά τους για πιθανή στρατιωτική θητεία. Οι καθολικές ιατρικές εξετάσεις είναι απαραίτητες, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ώστε σε περίπτωση επίθεσης, η Γερμανία να μην χάσει χρόνο για να καθορίσει «ποιος είναι επιχειρησιακά ικανός ως προστάτης της πατρίδας και ποιος όχι».

Ο γερμανικός στρατός, η Bundeswehr, διαθέτει αυτή τη στιγμή περίπου 182.000 στρατιώτες και ο Πιστόριους θέλει να αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτών που υπηρετούν κατά 20.000 μέσα στον επόμενο χρόνο. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030 σε 260.000, συμπληρωμένος από περίπου 200.000 εφέδρους, για την επίτευξη των νέων στόχων των δυνάμεων του ΝΑΤΟ και την ενίσχυση της άμυνας της Γερμανίας.

Ενώ το σχέδιο αφορά την εθελοντική υπηρεσία, εάν η κατάσταση ασφαλείας επιδεινωθεί ή εάν εμφανιστούν πολύ λίγοι εθελοντές, η Bundestag θα μπορούσε να εξετάσει μια μορφή υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Σε περίπτωση που ξεσπούσε πόλεμος, ο στρατός θα μπορούσε να βασιστεί στα ερωτηματολόγια και στις ιατρικές εξετάσεις για τους πιθανούς νεοσύλλεκτους.

Όπως και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γερμανία μείωσε τις ένοπλες δυνάμεις της κατά τα ειρηνικά χρόνια της δεκαετίας του 1990. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, διέθετε στρατό σχεδόν μισού εκατομμυρίου. Η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία στη Γερμανία καταργήθηκε το 2011 επί της πρώην καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ. Τα κίνητρα για εθελοντική υπηρεσία είναι σχετικά υψηλά, με έναν υποσχόμενο μισθό περίπου 2.600 ευρώ το μήνα. Στη Γαλλία, οι εθελοντές θα αμείβονται με τουλάχιστον 800 ευρώ το μήνα.

