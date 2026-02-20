Τουρκία: Συνελήφθη δημοσιογράφος της DW για «προσβολή» του Ερντογάν και «ψευδείς ειδήσεις»

Τούρκος δημοσιογράφος της γερμανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης Deutsche Welle (DW) συνελήφθη την Πέμπτη στην Άγκυρα και τέθηκε υπό κράτηση, με την εισαγγελία Κωνσταντινούπολης να ανακοινώνει ότι σε βάρος του διενεργείται έρευνα για «προσβολή του προέδρου της Δημοκρατίας» και «μετάδοση παραπλανητικών ειδήσεων μέσω του διαδικτύου».

Πρόκειται για τον Αλιτζάν Ουλουντά, ο οποίος, σύμφωνα με την εισαγγελία, ερευνάται για αναρτήσεις στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ. Ωστόσο, ο δικηγόρος του, Τόρα Πέκιν, δήλωσε ότι οι κατηγορίες συνδέονται με άρθρο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της DW και αφορούσε τον ενδεχόμενο επαναπατρισμό Τούρκων πολιτών που φέρονται να πολέμησαν στις τάξεις της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Η Deutsche Welle ανέφερε ότι οι κατηγορίες σχετίζονται επίσης με παλαιότερη ανάρτηση του δημοσιογράφου στην πλατφόρμα Χ, στην οποία επέκρινε κυβερνητικά μέτρα που, κατά την άποψή του, ενδέχεται να οδήγησαν στην απελευθέρωση μελών του ΙΚ και κατηγόρησε την κυβέρνηση για διαφθορά.

Σύμφωνα με τον γερμανικό οργανισμό, ο Ουλουντά συνελήφθη μπροστά στα μέλη της οικογένειάς του, έπειτα από έρευνα στο σπίτι του, κατά την οποία κατασχέθηκε ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Το βράδυ της ίδιας ημέρας μεταγόταν από την Άγκυρα στην Κωνσταντινούπολη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελίας.

Η γενική διευθύντρια της DW, Μπάρμπαρα Μάσινγκ, χαρακτήρισε τις κατηγορίες «ανυπόστατες» και ζήτησε την άμεση απελευθέρωσή του, κάνοντας λόγο για στοχευμένο εκφοβισμό. Ανάλογη ήταν και η αντίδραση των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα (RSF), που κατήγγειλαν «αυθαίρετες πρακτικές» σε βάρος δημοσιογράφων που ασκούν κριτική στην εξουσία.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια περίοδο έντονων συζητήσεων για τον επαναπατρισμό φερόμενων ως τζιχαντιστών από τη Συρία, με τις τουρκικές αρχές να αποφεύγουν μέχρι στιγμής να επιβεβαιώσουν αν Τούρκοι υπήκοοι περιλαμβάνονται στους κρατούμενους που μεταφέρθηκαν πρόσφατα στο Ιράκ.