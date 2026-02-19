Τουρκία: Παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου οι έρευνες της Ελλάδας νότια της Κρήτης

Οι δραστηριότητες υδρογονανθράκων που διεξάγει η Ελλάδα στο νότιο τμήμα της Κρήτης σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας, σημείωσε σε ανακοίνωσή το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Το υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι οι δραστηριότητες που διεξάγει μονομερώς η Ελλάδα με διεθνείς εταιρείες στα πεδία υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, αν και δεν επηρεάζουν άμεσα τις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας της χώρας μας, συνιστούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας, ανέφερε το τουρκικό υπουργείο.

Αντιτιθέμεθα σε αυτήν την παράνομη δραστηριότητα, η οποία επιχειρείται κατά παράβαση του Μνημονίου Συνεργασίας του 2019 για τις Περιοχές Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας μεταξύ της Λιβύης και της χώρας μας, και των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας που η Λιβύη κοινοποίησε στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Μαΐου 2025, σημείωσε το τουρκικό υπουργείο.

Συνεχίζουμε να παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη στις λιβυκές αρχές για να λάβουν μέτρα κατά αυτών των μονομερών και παράνομων δραστηριοτήτων της Ελλάδας, υπογράμμισε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

