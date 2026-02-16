Η παρουσίαση των συμβάσεων Chevron - HelleniQ Energy για έρευνες υδρογονανθράκων
Αναλυτικά οι συμβάσεις μίσθωσης
Μετά την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης για 4 θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου στην Κοινοπραξία της αμερικανικής Chevron με την Helleniq Energy, ακολούθησε η παρουσίαση των συμβάσεων.
Και το μέγιστο ερώτημα είναι πότε μπορούμε να περιμένουμε παραγωγή. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν η περίοδος 2032-2035 θα είναι αυτή η κρίσιμη περίοδος.
Παρακολουθήστε την παρουσίαση των συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ της ελληνικής Πολιτείας και της κοινοπραξίας Chevron- HELLENiQ ENERGY στο Μουσείο της Ακρόπολης.
