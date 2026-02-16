Η παρουσίαση των συμβάσεων Chevron - HelleniQ Energy για έρευνες υδρογονανθράκων

Παρουσίαση των συμφωνιών μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, στο Μουσέιο Ακρόπολης, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης για 4 θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου στην Κοινοπραξία της αμερικανικής Chevron με την Helleniq Energy, ακολούθησε η παρουσίαση των συμβάσεων.

Και το μέγιστο ερώτημα είναι πότε μπορούμε να περιμένουμε παραγωγή. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν η περίοδος 2032-2035 θα είναι αυτή η κρίσιμη περίοδος.

Παρακολουθήστε την παρουσίαση των συμβάσεων μίσθωσης μεταξύ της ελληνικής Πολιτείας και της κοινοπραξίας Chevron- HELLENiQ ENERGY στο Μουσείο της Ακρόπολης.

