Έπεσαν οι υπογραφές με τη Chevron για 4 θαλάσσιες περιοχές νότια Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου

Υπογραφή, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των συμφωνιών μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, στο Μέγαρο Μαξίμου, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026.

Νέο κεφάλαιο στις έρευνες υδρογονανθράκων ανοίγει και επίσημα σήμερα, με την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης για 4 θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου στην Κοινοπραξία της αμερικανικής Chevron με την Helleniq Energy.

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μπήκαν οι υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου για τις συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-HelleniQ Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Υπογραφή, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, των συμφωνιών μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, στο Μέγαρο Μαξίμου, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026. Από την ελληνική πλευρά υπέγραψαν ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥΕΠ Άρης Στεφάτος ενώ για λογαριασμό της Chevron ο Gavin Lewis, αντιπρόεδρος της Global New Ventures καθώς και Ανδρέας Σιάμισης, διευθύνων σύμβουλος της HelleniQ Energy Eurokinissi

Οι συμβάσεις υπογράφονται 18 μήνες μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τις εταιρείες που προκάλεσαν τη διαγωνιστική διαδικασία και λιγότερο από ένα χρόνο μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (30.4.2025). Δηλαδή σε χρόνο - ρεκόρ καθώς η επιτάχυνση των διαδικασιών και η τήρηση των υπεσχημένων χρονοδιαγραμμάτων αποτέλεσε - όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου - ένα από τα στοιχεία για την προσέλκυση διεθνούς ενδιαφέροντος στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε σχετικά:

Η Ελλάδα κάνει αποφασιστικό βήμα στον ενεργειακό χάρτη, υποδεχόμενη την Chevron σε μια σημαντική συμφωνία για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων στα ελληνικά θαλάσσια μπλοκ, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου κατά την υπογραφή της συμφωνίας. Ο Πρωθυπουργός, καλωσορίζοντας την εταιρεία και τον Αμερικανό πρέσβη, τόνισε ότι η Ελλάδα προχωρά δυναμικά με σεισμικές έρευνες σε έκταση μεγαλύτερη από ό,τι είχε γίνει την τελευταία δεκαετία, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την περιοχή διαθέσιμη για ανακαλύψεις φυσικού αερίου και πετρελαίου.

«Δεν είναι απλά ένα βήμα. Είναι άλμα», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η πρώτη ερευνητική δραστηριότητα θα ξεκινήσει σύντομα. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις σε υποδομές LNG, αγωγούς και εργοστάσια μετατροπής, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή στρατηγική να μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, δημιουργούν νέες γεωπολιτικές και οικονομικές ευκαιρίες. Η Ελλάδα πλέον μπορεί να παράξει και να προμηθεύσει φυσικό αέριο στις γειτονικές χώρες, ενισχύοντας τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος της περιοχής.

«Όταν κοιτάξουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα εξερεύνησης, έχουμε περίπου 48 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα και μετά τις συμφωνίες θα έχουμε 94.000. Η περιοχή η οποία θα είναι διαθέσιμη για έρευνες στην Ελλάδα θα διπλασιαστεί», τόνισε και πρόσθεσε ότι «δεν είναι μια απλή συμφωνία αυτό, αλλά είναι μια τεράστια ώθηση στην στρατηγική μας. Και φυσικά η Ελλάδα καταλαβαίνει πολύ το ρόλο που παίζουν υδρογονάνθρακες σε ολόκληρο το σύστημα και το ρόλο που θα παίξουν στο μέλλον. φυσικά.

Γι αυτό και έχουμε επενδύσει αρκετά σε σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε σωλήνες μεταφοράς, σε εργοστάσια μετατροπής.Η συνεργασία με την Chevron και την Εθνική Εταιρεία Υδρογονανθράκων στέλνει, σύμφωνα με τον Κ. Μητσοτάκη ένα ισχυρό μήνυμα στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ και δέσμευσης για βιώσιμη ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα.

Οι 4 περιοχές

Οι 4 περιοχές που παραχωρούνται για έρευνες έχουν συνολική έκταση 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι σεισμικές έρευνες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν πριν το τέλος του χρόνου. Δεν αποκλείεται να συνδυαστούν με έρευνες και σε άλλες περιοχές, κάτι για το οποίο πρόσφατα εκδήλωσε ενδιαφέρον μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των σεισμικών ερευνών. Σύμφωνα με την πάγια πρακτική , εφόσον από τις έρευνες αυτές προκύψουν ενδιαφέροντες στόχοι, θα ακολουθήσει η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης που θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη και το μέγεθος των κοιτασμάτων πριν αρχίσει η εκμετάλλευση.

Στο στάδιο αυτό, της ερευνητικής γεώτρησης βρίσκεται το οικόπεδο 2 στο Ιόνιο όπου δραστηριοποιείται η επίσης αμερικανική ExxonMobil από κοινού με την Energean και την Helleniq Energy και το γεωτρύπανο αναμένεται στις αρχές του 2027.

Η ExxonMobil από κοινού με την Helleniq Energy, υπενθυμίζεται, έχουν τα δικαιώματα έρευνας σε άλλες δύο μεγάλες θαλάσσιες περιοχές, δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Η έρευνα και στη συνέχεια η παραγωγή υδρογονανθράκων αποφέρει σημαντικά γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη για τη χώρα. Κατά μέσο όρο (το ποσοστό κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος του κοιτάσματος και της παραγωγής), το 40 % της αξίας επιστρέφει στο Ελληνικό Δημόσιο ενώ η ανακάλυψη κοιτασμάτων θα σημάνει δραστική μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.

Διαβάστε επίσης