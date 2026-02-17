Τα τρία σημεία «κλειδιά» από τις υπογραφές με Chevron - Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων

«Η Chevron αποδέχεται τις ελληνικές θέσεις και απορρίπτει στην πράξη το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο», σχολίασε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, με αφορμή τις υπογραφές των συμβάσεων παραχώρησης για 4 θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου στην Κοινοπραξία της αμερικανικής Chevron με την Helleniq Energy.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Συρίγος ανέφερε: «Έχει να κάνει με δύο θέματα. Το ένα είναι το ενεργειακό, δηλαδή η χώρα μας η οποία είναι εισαγωγέας υδρογονανθράκων, θα μπορέσει αν βρεθούν κοιτάσματα, διότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για κοιτάσματα στις περιοχές αυτές νοτίως της Κρήτης, μπορεί να αποκτήσει ακόμη και ενεργειακή επάρκεια και να γίνει εξαγωγέας υδρογονανθράκων. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ευελπιστούμε ότι θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Το δεύτερο είναι γεωπολιτικό. Οι περιοχές, η μια είναι νοτίως της Πελοποννήσου, ανάμεσα στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, αλλά εκείνη που έχει σημασία, αυτή που απεικονίζεται με τα δύο τετράγωνα νοτίως της Κρήτης. Τα λεγόμενα τεμάχια Κρήτη 1 και Κρήτη 2. Τα δύο τεμάχια ακολουθούν τη μέση γραμμή ανάμεσα στη Λιβύη και στην Κρήτη. Άρα αποδέχονται πλήρως τις ελληνικές θέσεις ότι τα νησιά έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα και απορρίπτουν εν τοις πράγμασι το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο βρίσκεται λίγο ανατολικότερα του τεμαχίου 1 , αλλά ουσιαστικά αν συνέχιζε σε ευθεία γραμμή θα το έτεμνε πολύ ψηλά, δηλαδή λίγο παρακάτω από το ύψος της Κρήτης.

Κατ' ουσίαν δηλαδή η κοινοπραξία Chevron – Hellenic Energy λέει “έρχομαι να επενδύσω σε μια περιοχή γιατί πιστεύω ότι έχετε το διεθνές δίκαιο με το μέρος σας, δεν θα μπλεχτώ σε περιπέτειες, διότι αυτά που ακούω τα άλλα δεν βασίζονται πουθενά”. Είναι ένα μήνυμα και προς την Τουρκία και προς τη Λιβύη».

«Διότι σε ένα χάρτη που παρουσίασε η Λιβύη τον Ιούλιο του 2025 στον ΟΗΕ, που πιθανότατα έχει βγει κατόπιν συνεννοήσεως με την Τουρκία, εμφανίζεται να διεκδικεί τα 2/3 της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, νοτίως της Κρήτης. Δηλαδή αν ακολουθούσαμε τη γραμμή της Λιβύης, όπως την παρουσίασε, τα τεμάχια 1 και 2, θα ήταν μειωμένα σε ποσοστό 80%», διευκρίνισε ο κ. Συρίγος.

«Να προσθέσω και ένα τρίτο σημείο. Βάσει του νόμου Μανιάτη μπορεί μια εταιρεία να εκφράσει ενδιαφέρον για μια εταιρεία. Αυτό έγινε με τη Chevron και έγινε τον Μάρτιο του 2025. Έκτοτε και με βάση τα δεδομένα του ελληνικού κράτους, οι όλες διαδικασίες έτρεξαν με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς.

Σχετικά με τις γεωτρήσεις ο κ. Συρίγος ξεκαθάρισε ότι αυτές εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων. «Πράγματα που συνδέονται με το θέμα των πλωτών γεωτρυπάνων, με τις τρισδιάστατες έρευνες, με τις μελέτες, πόσο γρήγορα θα βγουν τα αποτελέσματά τους», επισήμανε ο καθηγητής.

Πρόσθεσε μάλιστα: «Η Λιβύη και εμμέσως η Τουρκία λένε ότι η Κρήτη δεν έχει τίποτε άλλο από χωρικά ύδατα»

Μητσοτάκης για ενεργειακές συμφωνίες: «Δεν είναι απλά ένα βήμα. Είναι άλμα»

Μετά τις υπογραφές Chevron - Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων, για 4 θαλάσσιες περιοχές νότια Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε σχετικά:

Η Ελλάδα κάνει αποφασιστικό βήμα στον ενεργειακό χάρτη, υποδεχόμενη την Chevron σε μια σημαντική συμφωνία για την εξερεύνηση υδρογονανθράκων στα ελληνικά θαλάσσια μπλοκ, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου κατά την υπογραφή της συμφωνίας. Ο Πρωθυπουργός, καλωσορίζοντας την εταιρεία και τον Αμερικανό πρέσβη, τόνισε ότι η Ελλάδα προχωρά δυναμικά με σεισμικές έρευνες σε έκταση μεγαλύτερη από ό,τι είχε γίνει την τελευταία δεκαετία, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την περιοχή διαθέσιμη για ανακαλύψεις φυσικού αερίου και πετρελαίου.

«Δεν είναι απλά ένα βήμα. Είναι άλμα», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η πρώτη ερευνητική δραστηριότητα θα ξεκινήσει σύντομα. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις σε υποδομές LNG, αγωγούς και εργοστάσια μετατροπής, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή στρατηγική να μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, δημιουργούν νέες γεωπολιτικές και οικονομικές ευκαιρίες. Η Ελλάδα πλέον μπορεί να παράξει και να προμηθεύσει φυσικό αέριο στις γειτονικές χώρες, ενισχύοντας τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος της περιοχής.

«Όταν κοιτάξουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα εξερεύνησης, έχουμε περίπου 48 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα και μετά τις συμφωνίες θα έχουμε 94.000. Η περιοχή η οποία θα είναι διαθέσιμη για έρευνες στην Ελλάδα θα διπλασιαστεί», τόνισε και πρόσθεσε ότι «δεν είναι μια απλή συμφωνία αυτό, αλλά είναι μια τεράστια ώθηση στην στρατηγική μας. Και φυσικά η Ελλάδα καταλαβαίνει πολύ το ρόλο που παίζουν υδρογονάνθρακες σε ολόκληρο το σύστημα και το ρόλο που θα παίξουν στο μέλλον. φυσικά.

Γι αυτό και έχουμε επενδύσει αρκετά σε σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε σωλήνες μεταφοράς, σε εργοστάσια μετατροπής.Η συνεργασία με την Chevron και την Εθνική Εταιρεία Υδρογονανθράκων στέλνει, σύμφωνα με τον Κ. Μητσοτάκη ένα ισχυρό μήνυμα στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ και δέσμευσης για βιώσιμη ανάπτυξη στον ενεργειακό τομέα.

Οι 4 περιοχές

Οι 4 περιοχές που παραχωρούνται για έρευνες έχουν συνολική έκταση 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι σεισμικές έρευνες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν πριν το τέλος του χρόνου. Δεν αποκλείεται να συνδυαστούν με έρευνες και σε άλλες περιοχές, κάτι για το οποίο πρόσφατα εκδήλωσε ενδιαφέρον μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των σεισμικών ερευνών. Σύμφωνα με την πάγια πρακτική , εφόσον από τις έρευνες αυτές προκύψουν ενδιαφέροντες στόχοι, θα ακολουθήσει η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης που θα επιβεβαιώσει την ύπαρξη και το μέγεθος των κοιτασμάτων πριν αρχίσει η εκμετάλλευση.

Στο στάδιο αυτό, της ερευνητικής γεώτρησης βρίσκεται το οικόπεδο 2 στο Ιόνιο όπου δραστηριοποιείται η επίσης αμερικανική ExxonMobil από κοινού με την Energean και την Helleniq Energy και το γεωτρύπανο αναμένεται στις αρχές του 2027.

Η ExxonMobil από κοινού με την Helleniq Energy, υπενθυμίζεται, έχουν τα δικαιώματα έρευνας σε άλλες δύο μεγάλες θαλάσσιες περιοχές, δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Η έρευνα και στη συνέχεια η παραγωγή υδρογονανθράκων αποφέρει σημαντικά γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη για τη χώρα. Κατά μέσο όρο (το ποσοστό κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος του κοιτάσματος και της παραγωγής), το 40 % της αξίας επιστρέφει στο Ελληνικό Δημόσιο ενώ η ανακάλυψη κοιτασμάτων θα σημάνει δραστική μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.

