Ενέργεια και Ισχύς: Η Ελλάδα σε ρόλο «κλειδί» και η συμφωνία με τη Chevron

Οι χθεσινές συμφωνίες φέρουν αδιαμφισβήτητα βαρύνουσα οικονομική, ενεργειακή αλλά και γεωπολιτική σημασία, διαμορφώνοντας νέες ισορροπίες τόσο για τη χώρα όσο και για την ευρύτερη περιοχή.



Οι υπογραφές Chevron - Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων, για 4 θαλάσσιες περιοχές νότια Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου επισφραγίζουν ενεργειακή αυτοπεποίθηση με διεθνές αποτύπωμα.



Στο ενεργειακό και οικονομικό πεδίο, η Ελλάδα προχωρά σε μια στρατηγική κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσίας, καθώς σχεδόν διπλασιάζει τις θαλάσσιες εκτάσεις στις οποίες θα πραγματοποιηθούν σεισμικές έρευνες για τον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.



Πρόκειται για μια σαφή συνέχεια της εθνικής στρατηγικής αξιοποίησης των υποθαλάσσιων ενεργειακών πόρων, μετά από δεκαετίες περιορισμένης δραστηριότητας.

Ήδη έχει δρομολογηθεί η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο έπειτα από περισσότερα από 40 χρόνια, γεγονός που σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της έμπρακτης ενεργειακής διερεύνησης της χώρας. Εφόσον οι έρευνες οδηγήσουν σε ανακάλυψη εμπορικά αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων, η Ελλάδα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αξιόπιστο προμηθευτή φυσικού αερίου για την Ευρώπη, σε μια περίοδο όπου η ενεργειακή επάρκεια αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο για τη Γηραιά Ήπειρο.



Παράλληλα, ενισχύεται περαιτέρω ο ρόλος της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης. Η χώρα έχει ήδη επενδύσει σε ένα εκτεταμένο δίκτυο υποδομών που τη μετατρέπει σε βασική πύλη εισόδου φορτίων LNG και σε πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω του κάθετου διαδρόμου μεταφοράς.



«Δεν είναι απλά ένα βήμα. Είναι άλμα», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας ότι η πρώτη ερευνητική δραστηριότητα θα ξεκινήσει σύντομα. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι επενδύσεις σε υποδομές LNG, αγωγούς και εργοστάσια μετατροπής, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή στρατηγική να μειωθεί η εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, δημιουργούν νέες γεωπολιτικές και οικονομικές ευκαιρίες.



Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σταδιακά στη μείωση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, αναζητώντας εναλλακτικές και ασφαλείς πηγές τροφοδοσίας.





Η στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ



Σε γεωπολιτικό επίπεδο, οι συμφωνίες με την αμερικανική ενεργειακή εταιρεία επιβεβαιώνουν στην πράξη –και όχι απλώς σε επίπεδο δηλώσεων– τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν τη δυναμική και το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών και συνεχίζει να ενισχύεται.

