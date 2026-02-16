Παπασταύρου για Chevron: «Η Ελλάδα ασκεί τα κυρίαρχα δικαιώματά της στο πεδίο με αποφασιστικότητα»

Υπογράφηκαν σήμερα οι συμβάσεις για την παραχώρηση τεσσάρων περιοχών νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου για έρευνες στην Κοινοπραξία της αμερικανικής Chevron με την Helleniq Energy.

Μιλώντας για την υπογραφή της συμφωνίας, ο Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε στην εκπομπή «Live News» του MEGA, ότι «η Ελλάδα ασκεί τα κυρίαρχα δικαιώματά της στο πεδίο, χωρίς κραυγές, αλλά με σχέδιο, με αποφασιστικότητα, με ψυχραιμία. Και είδατε σήμερα ότι σε μία περιοχή που παράνομα και πέρα από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου το τουρκολιβυκό μνημόνιο ήθελε να είναι στα πλαίσια των τουρκικών συμφερόντων, έρχεται μία από τις δύο μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρίες ενέργειας και υπογράφει με την Ελληνική Δημοκρατία. Συμφωνία που ενισχύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Και πρόσθεσε: «Στην πραγματικότητα έρχεται να βάλει τέρμα σε αυτή τη διαδικασία που προσπαθούσαν οι Τούρκοι και οι Λύβιοι να δημιουργήσουν πέρα από κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου. Μια κατάσταση, η οποία δεν στηριζόταν σε καμία αίσθηση δικαίου. Αλλά αυτό έγινε με σχέδιο, με προγραμματισμό και με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση».

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι «στο γεωπολιτικό, πέρα από το οικονομικό, υπάρχει μία άλλη διάσταση που έβαλε ο πρωθυπουργός που είναι το ενεργειακό» και συμπλήρωσε: «Το ενεργειακό είναι και γεωστρατηγικό. Στο Μόναχο ήταν μια Σύνοδος Ασφαλείας που όλοι αναγνώριζαν ότι το θέμα ασφάλειας της Ευρώπης είναι η ενεργειακή ασφάλεια. Και εκεί έρχεται και λέει ο πρωθυπουργός 'η Ευρώπη έχει ανάγκη από υδρογονάνθρακες, η Ελλάδα μπορεί να είναι μία χώρα παραγωγός'».

Όσο για τη συνεργασία με τις ΗΠΑ, ο υπουργός ανέφερε: «Η αμερικανική κυβέρνηση λειτουργεί σε πολύ καλή συνεργασία με τη χώρα μας. Ο κ. Μπέργκαμ έχει πει ότι είμαστε στρατηγικός εταίρος για την Αμερική στην ανατολική Μεσόγειο και πως συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία. Η συνεργασία μας είναι πολυεπίπεδη, δεν είναι μόνο με τη Chevron, είναι και με την Exxon. Και οι δύο, μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρίες, ενεργοποιούνται στην Ελλάδα. Αλλά είναι και στον κάθετο διάδρομο».

«Από σήμερα θα μιλάμε για έρευνες»

Στη συνέχεια, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι «μέχρι τώρα συζητάγαμε, σχεδιάζαμε, διαπραγματευόμαστε. Από σήμερα, το κεφάλαιο της προετοιμασίας έκλεισε. Δεκαετίες συζητήσεων, σχεδίων. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη το έκανε πράξη. Από σήμερα θα μιλάμε για έρευνες, για σεισμικές έρευνες, για γεωλογικά ευρήματα, για αξιολογήσεις και θέλω να ελπίζω και για παραγωγή. Είναι μια διαδικασία που θέλει υπομονή».

Μιλώντας για το χρονοδιάγραμμα, ο υπουργός σημείωσε: «Χρειάζονται τουλάχιστον πέντε χρόνια για έρευνες, γεωφυσικές και σεισμικές, για να μπορέσει να υπάρχει μια αξιολόγηση. Η παραγωγή στα κοιτάσματα τα ελληνικά υπολογίζει να ξεκινήσει κατά μέσο όρο από το 2032 μέχρι το 2035. Με τις σημερινές υπογραφές διπλασιάσαμε την περιοχή ερευνών της χώρας μας. Μέχρι σήμερα είχαμε 48.000 τ. χλμ. Από σήμερα είναι 96.000 τ. χλμ.». Διευκρίνισε, ωστόσο ότι οι σεισμικές έρευνες θα ξεκινήσουν ήδη από το 2026.

Τόνισε, δε, ότι η συμφωνία «έσπασε» ρεκόρ, λέγοντας ότι «από την εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron, μέχρι την υπογραφή, κάναμε πανελλήνιο, αν όχι πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Λιγότερο από 11 μήνες. Και έτσι θα προχωρήσουμε. Και όταν λέω πέντε χρόνια μέχρι το 2030 και επτά μέχρι την παραγωγή, ο στόχος είναι αυτό τον χρόνο να τον μειώσουμε».

«Η εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι υπάρχουν κοιτάσματα και αυτό που πρέπει να κριθεί είναι αν η φύση και το βάθος των κοιτασμάτων είναι σε τέτοιο βαθμό εμπορικά εκμεταλλεύσιμο που δημιουργεί κέρδος για τις εταιρίες. Περιμένουμε τις σεισμικές και τις γεωφυσικές έρευνες», πρόσθεσε.

«Η σημεδρινή μέρα μπορεί να αποδειχτεί ιστορική»

Επιπλέον, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε: «Το γεγονός ότι η Chevron έρχεται και κάνει αυτές τις τέσσερις υπογραφές σε χρόνο ρεκόρ, μας κάνει να αισιοδοξούμε. Και μπορεί η σημερινή ημέρα να αποδειχτεί ιστορική, γιατί μπορεί να μην γίνουμε χώρα του Κόλπου, όμως υπάρχουν κοιτάσματα από την αρχαιότητα και αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για όλους τους Έλληνες».

Και εξήγησε: «Αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τα κοιτάσματα, οι δημόσιοι πόροι θα αυξηθούν σημαντικά. Ένα τουλάχιστον 40% έρχονται σε εμάς, πέρα από το ποσοστό που παίρνουμε σαν Helleniq Energy. Η μοιρασιά είναι 60% η Κοινοπραξία, 40% εμείς και από την Κοινοπραξία, από την κερδοφορία της Helleniq Energy, έχουμε και εμείς το 30%».

Χαρακτήρισε μάλιστα τις επενδύσεις αυτές «πολύ σημαντικές για τη χώρα», καθώς «δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και πολύ σημαντικά αυξημένα έσοδα».

«Δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο το περιβάλλον»

Τέλος, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στην προστασία του περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι «θα τηρηθούν οι αυστηρότερες δυνατές προδιαγραφές».

«Δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο ούτε το περιβάλλον, ούτε τη θάλασσα και δεν θα το κάνει και η εταιρία. Πετραλαϊκοί κολοσσοί εξαφανίστηκαν σε μία ημέρα, όταν παραβίασαν τις συνθήκες περιβάλλοντος και της προστασίας του περιβάλλοντος. Και για εμάς και για τη Chevron, αυτό είναι μια πρώτη προτεραιότητα. Δεν παίζουμε με το περιβάλλον», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σχετικά με το πώς αισθάνεται ο ίδιος, έπειτα από αυτή τη συμφωνία, ανέφερε ότι είναι «συγκινημένος». «Ήταν ένας αγώνας δρόμου. Και για εμένα και για όλη μας την ομάδα. Ήταν από τις πρώτες προτεραιότητες που μου είπε ο πρωθυπουργός όταν ανέλαβα. Την κυνηγήσαμε αυτή την προτεραιότητα. Σήμερα είναι μια μέρα βαθιάς ικανοποίησης», κατέληξε.

