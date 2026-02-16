Σήμερα «πέφτουν» οι υπογραφές στο Μαξίμου για την ιστορική συμφωνία με τη Chevron

Η ελληνική κυβέρνηση ολοκληρώνει μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές συμφωνίες της νεότερης ιστορίας της, υπογράφοντας αύριο, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026, τέσσερις συμβάσεις παραχώρησης με τον αμερικανικό ενεργειακό κολοσσό Chevron και την Helleniq Energy.

Οι υπογραφές θα πραγματοποιηθούν στις 11:00 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, στην καρδιά της ελληνικής εξουσίας, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η εκδήλωση αναμένεται να έχει υψηλό συμβολισμό, με συμμετοχή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, στελεχών της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥΕΠ) και εκπροσώπων της Chevron.

Μετά την τελετή, οι συμβάσεις θα κατατεθούν στη Βουλή των Ελλήνων για κύρωση, σηματοδοτώντας το τυπικό βήμα προς την εφαρμογή τους. Αυτή η επιλογή τοποθεσίας υπογραμμίζει την εθνική σημασία του εγχειρήματος, ενώ η παρουσία του πρωθυπουργού ενισχύει το πολιτικό βάρος της στιγμής.

Περιεχόμενο των Συμβάσεων

Οι τέσσερις συμβάσεις χορηγούν στην Chevron αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε τέσσερα κρίσιμα θαλάσσια blocks: «Νότια Πελοπόννησου», «Α2» (στην Ήπειρο), «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Πρόκειται για περιοχές με υψηλό γεωλογικό ενδιαφέρον, βασισμένες σε προηγούμενες σεισμικές έρευνες που υποδηλώνουν πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Η διάρκεια των συμβάσεων εκτείνεται σε 30 χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης, και περιλαμβάνουν φάσεις σεισμικών ερευνών, γεωτρήσεων και παραγωγής.

Οι σεισμικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026, με την Chevron να επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογία αιχμής. Η Helleniq Energy, ως εγχώριος εταίρος, εξασφαλίζει συμμετοχή στην εκμετάλλευση, ενισχύοντας την εθνική παρουσία. Οι όροι προβλέπουν υψηλά royalties για το ελληνικό Δημόσιο (20-40% ανάλογα με την παραγωγή), μπόνους υπογραφής και φορολογικά έσοδα, ενώ συμπεριλαμβάνουν αυστηρές περιβαλλοντικές ρήτρες και δεσμεύσεις για χρήση ελληνικών λιμανιών και εφοδιασμού.

Στρατηγική Σημασία για την Ελλάδα

Η συμφωνία δεν είναι απλώς ενεργειακή, αλλά γεωπολιτική και οικονομική τομή. Ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ελλάδας, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές φυσικού αερίου, ιδίως εν μέσω παγκόσμιας αστάθειας λόγω πολέμων και κυρώσεων. Δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας σε τομείς όπως ναυτιλία, ναυπηγεία, logistics και υψηλής τεχνολογίας, με ωφέλεια για Πελοπόννησο, Ήπειρο και Κρήτη. Τα έσοδα εκτιμώνται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ μακροπρόθεσμα, ενισχύοντας τον προϋπολογισμό και επενδύσεις σε ΑΠΕ και υποδομές. Γεωπολιτικά, η είσοδος της Chevron –δεύτερης μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας παγκοσμίως– λειτουργεί ως «απόδειξη» ελληνικής κυριαρχίας στην Ανατολική Μεσόγειο, αντικρούοντας τουρκικές διεκδικήσεις και θωρακίζοντας την ΑΟΖ. Εντάσσει την Ελλάδα σε στρατηγικούς διαδρόμους LNG, προσελκύοντας περαιτέρω επενδύσεις από ΗΠΑ και ΕΕ.

Παρά τις επικρίσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις για κινδύνους σε θαλάσσια οικοσυστήματα, η κυβέρνηση τονίζει ότι οι έρευνες είναι μη επεμβατικές και σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Τελικά, η συμφωνία σηματοδοτεί μετάβαση από «χώρα διαμετακόμισης» σε «ενεργειακό παίκτη», διασφαλίζοντας βιώσιμη ανάπτυξη για τις επόμενες δεκαετίες.

Το επόμενο βήμα

Μετά την υπογραφή, αναμένεται η κύρωση των συμβάσεων από τη Βουλή, ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσει η πρώτη φάση ερευνών. Το επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις για το ακριβές χρονοδιάγραμμα των σεισμικών εργασιών.

Η αυριανή ημέρα χαρακτηρίζεται ως κομβική για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά τόσο σε πολιτικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Τα επόμενα ορόσημα είναι:

Η έναρξη των σεισμικών ερευνών στις 4 περιοχές προς το τέλος του έτους.

Η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης στο "οικόπεδο 2" στο Ιόνιο από την Κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy. Είναι η πρώτη γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια και η πρώτη γενικά σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

Διαβάστε επίσης