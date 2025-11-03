Παπασταύρου για Chevron: «Η Ελλάδα γίνεται το επίκεντρο των ευρωατλαντικών ενεργειακών σχέσεων»

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εξήρε εκ νέου τη σημασία του έμπρακτου ενδιαφέροντος της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy και της Exxon Mobil για έρευνες υδρογονανθράκων, αναφερόμενος παράλληλα στις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταγκ Μπέργκαμ, ότι «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κατανοεί πλήρως το ζήτημα της ενεργειακής ανεξαρτησίας και είναι απόλυτα υποστηρικτικός. Η Ελλάδα αποτελεί έναν εξαιρετικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι «η Ελλάδα, με αυτοπεποίθηση και σχέδιο, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συνδιαμορφώνει την ενεργειακή στρατηγική στην ευρύτερη περιοχή», μιλώντας σήμερα (03/11) στην ΕΡΤ λίγο πριν από την έναρξη των εργασιών της διακυβερνητικής διατλαντικής συνεργασίας για την ενέργεια (P–TEC).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή στην Αθήνα, με συμμετοχή τεσσάρων Αμερικανών υπουργών, υπουργών Ενέργειας από ευρωπαϊκές χώρες καθώς και υψηλόβαθμων στελεχών από ενεργειακές επιχειρήσεις με διεθνή δραστηριότητα.

«Θα συζητήσουμε την ανάγκη απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και τη δυνατότητα της χώρας μας να είναι ο ενεργειακός κόμβος, όπως λέει ο κ. Μπέργκαμ, προκειμένου το φυσικό αέριο να ανεβαίνει προς την Κεντρική Ευρώπη. Γιατί επελέγη η χώρα μας; Διότι, έχει μία προνομιακή γεωγραφική θέση, είμαστε ανάμεσα σε τρεις ηπείρους. Ακόμη, έχουμε υποδομές, που τις έχουν πληρώσει οι Έλληνες φορολογούμενοι: Τη Ρεβυθούσα, την Αλεξανδρούπολη και επίσης έχουμε πολιτική και οικονομική σταθερότητα, με μία κυβέρνηση που είναι φιλική προς επενδύσεις», προσέθεσε.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, απάντησε ότι «ξέρετε πως υπήρξαν κάποιες δηλώσεις, κάποια αμφίσημα μηνύματα. Ήρθε ο ομόλογός μου, καθίσαμε και επιτέλους, έπειτα από 2 χρόνια, μεταβιβάστηκαν οι άδειες για τις οποίες ο ΑΔΜΗΕ είχε πληρώσει 48 εκατ. ευρώ. Οι δύο ρυθμιστές έκαναν μία συνάντηση και φαίνεται για πρώτη φορά να υπάρχει μία γραμμη επικοινωνίας. Λύνουμε βήμα – βήμα τις τεχνικές και οικονομικές εκκρεμότητες που παρουσιάζονταν και κρατούσαν πίσω το έργο. Αισθάνομαι αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει στον βαθμό που και οι δύο χώρες το θέλουν και δείχνουν έμπρακτα την πρόθεση να λύσουν τις εκκρεμότητες».

