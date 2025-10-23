Παπασταύρου: «Πριν από τα Χριστούγεννα το 60% του επιδόματος θέρμανσης» – Τι είπε για τη Chevron

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, αποκάλυψε ότι μέχρι τέλος του μήνα θα έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα προσδιορίζει τα εισοδηματικά κριτήρια, την οικογενειακή κατάσταση, τις βαθμοημέρες και τον τρόπο με τον οποίο θα καταβληθεί εφέτος το επίδομα θέρμανσης στους δικαιούχους, μιλώντας σήμερα (23/10) στην ΕΡΤ.

Ο υπουργός γνωστοποίησε ότι το 60% του επιδόματος θα δοθεί πριν από τα Χριστούγεννα και πως θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε και πέρυσι. «Σε 10 ημέρες το πολύ, ο πολίτης θα ξέρει με ποιον τρόπο και πόσα χρήματα θα λάβει. Είναι πολύ σημαντικό πριν μπει ο χειμώνας να γνωρίζουν όλοι το βοήθημα που θα τους δοθεί», είπε.

«Υπάρχει μία απόφαση της Ευρώπης υπέρ της ενεργειακής ανεξαρτησίας, είχε εξαρτηθεί για πολλά χρόνια από τη Ρωσία. Αποφασίσαμε και οι “27” την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η χώρα μας υποστήριξε αυτή την πρωτοβουλία, με την προϋπόθεση ότι θα είναι πραγματική αυτή η απεξάρτηση, δεν θα υπάρχουν “παραθυράκια”. Πολύ σημαντικό είναι η πράσινη μετάβαση, η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο να μην σημαίνει ουσιαστικά υψηλότερες τιμές για την καθημερινή του πολίτη και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε», επεσήμανε ακόμη ο κ. Παπασταύρου.

Για τη σημασία της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Ενέργειας στην Ελλάδα, Κρις Ράιτ, ανέφερε ότι «η Ελλάδα έχει μία γεωγραφική θέση συγκεκριμένη, αλλά και μία πολιτική και οικονομική σταθερότητα και υποδομές, που επιτρέπουν στην Αμερική να την επιλέγει ως έναν βασικό εταίρο για την δική της ενεργειακή πολιτική. Αυτό έχει πολύ μεγάλη και γεωστρατηγική σημασία για τη χώρα μας».

Σχετικά με το ενδιαφέρον της Chevron για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων και τις επικείμενες έρευνες νοτίως της Κρήτης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε πως «ολοκληρώνεται η διαδικασία στην ΕΔΕΥΕΠ έτσι ώστε να εκδοθεί η υπουργική απόφαση.

Μπορεί να βγει και στις επόμενες μέρες και σίγουρα πριν από το τέλος του μήνα, ώστε να ανακηρυχθεί προτιμητέος επενδυτής και μετά μέσα στον Νοέμβριο, ακριβώς όπως το είχαμε προβλέψει και λίγο νωρίτερα, να πάει η σύμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, να ελεγχθεί και μετά να πάει στη Βουλή για ψήφιση ή πριν από το τέλος του χρόνου ή στην αρχή του επόμενου.

Στόχος είναι η έρευνα να ξεκινήσει γεωφυσικές μελέτες μέσα στο 2026. Επίσης και η Exxon Mobil έχει πολύ σημαντική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Αμερικής ενεργοποιούνται, ώστε να αναπτυχθεί η χώρα μας στον τομέα των υδρογονανθράκων».

Διαβάστε επίσης