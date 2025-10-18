Επίδομα θέρμανσης: Πώς και πότε θα γίνουν οι αιτήσεις - Τα εισοδηματικά κριτήρια

Στις αρχές Νοεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα MyΘέρμανση, μέσω της οποίας εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ανακοίνωσε ότι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την επιδότηση των καυσίμων θέρμανσης μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι θα ωφελήσει περίπου 1.200.000 πολίτες.

Η πρώτη δόση του επιδόματος, που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού ποσού, θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα, με τις πρώτες πληρωμές να αναμένονται στις αρχές Δεκεμβρίου. Το ποσό της ενίσχυσης ξεκινά από τα 100 ευρώ και φτάνει έως τα 800 ευρώ, ανάλογα με τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Ωστόσο, για τους κατοίκους περιοχών που δοκιμάζονται από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, το επίδομα μπορεί να αγγίξει ακόμα και τα 1.000 ή τα 1.200 ευρώ.

Η ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για τη θέρμανσή τους πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια, αρκεί να πληρούν τα θεσπισμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η διαδικασία των πληρωμών θα συνεχιστεί μέχρι τον Ιούλιο του 2026, βάσει του καυσίμου και της κατανάλωσης του κάθε νοικοκυριού.

Εισοδηματικά κριτήρια

Για να λάβουν την ενίσχυση, τα νοικοκυριά πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, δηλώνοντας μία και μόνη κύρια κατοικία. Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν οριστεί στα 16.000 ευρώ για τον άγαμο, στα 24.000 ευρώ για τον έγγαμο (προσαυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί) και στα 29.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες (με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο). Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Ως προς τα περιουσιακά κριτήρια, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους ή χήρους και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή τις μονογονεϊκές οικογένειες (με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο).

Διαβάστε επίσης