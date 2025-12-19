Αύξηση λογαριασμών κατά 2,48 ευρώ τον μήνα εισηγείται η ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Μικρή προσαρμογή των πάγιων τελών ζητά η ΕΥΔΑΠ για τα μεγάλα έργα θωράκισης της Αττικής από τη λειψυδρία - Μηδενίζονται οι πάγιες χρεώσεις για τα ευάλωτα νοικοκυριά

Newsbomb

Αύξηση λογαριασμών κατά 2,48 ευρώ τον μήνα εισηγείται η ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας
Getty Images
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Ήπια προσαρμογή» των οικιακών λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης στην Αττική, κατά 2,48 ευρώ ανά μήνα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εισηγείται η ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να θωρακιστεί η επάρκεια νερού στην πρωτεύουσα εν μέσω της οξύτερης κρίσης λειψυδρίας των τελευταίων 30 ετών.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, που συνεδρίασε χθες Πέμπτη, προς την αρμόδια ρυθμιστική αρχή ΡΑΑΕΥ προβλέπει ότι οι χρεώσεις για την οικιακή κατανάλωση νερού θα παραμείνουν αμετάβλητες, όμως το μηνιαίο πάγιο τέλος για την ύδρευση θα αυξηθεί κατά 1 ευρώ πλέον ΦΠΑ και παράλληλα θα εισαχθεί μηνιαίο τέλος αποχέτευσης, ύψους επίσης 1 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Τα νέα τέλη, αφότου εξεταστεί η εισήγηση που υποβλήθηκε στη ΡΑΑΕΥ, αναμένεται να φανούν στους τριμηνιαίους λογαριασμούς από τις αρχές του 2026.

Πηγές με γνώση του θέματος υπογράμμισαν ότι παρά τις μικρές αλλαγές στα πάγια, η Αθήνα παραμένει η φθηνότερη πρωτεύουσα στην ΕΕ ως προς τη χρήση νερού. Διευκρίνισαν μάλιστα ότι δεν αναμένεται να εξεταστούν περαιτέρω επιβαρύνσεις στα τιμολόγια έως την έναρξη της επόμενης ρυθμιστικής περιόδου, δηλαδή έως το 2029-30, άρα οι πολίτες δεν αναμένεται να δουν άλλη αναθεώρηση στους λογαριασμούς τους την επόμενη τετραετία.

Σημειώνεται πως πρόκειται για την πρώτη άνοδο οποιουδήποτε μέρους του λογαριασμού της ΕΥΔΑΠ μετά από περίπου 17 χρόνια σταθερών χρεώσεων, με δεδομένο ότι η τελευταία αναθεώρηση έγινε το 2008. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας και της παγκόσμιας «έκρηξης» του πληθωρισμού που ακολούθησε την πανδημία όλες οι αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας απορροφήθηκαν από την επιχείρηση, χωρίς μετακύλιση στους καταναλωτές.

Μειώσεις χρεώσεων για τις ευάλωτες ομάδες

Από την προσαρμογή των τιμολογίων θα εξαιρεθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία μάλιστα θα δουν μείωση στους λογαριασμούς τους, καθώς θα μηδενιστούν οι πάγιες χρεώσεις. Στους δικαιούχους της έκπτωσης περιλαμβάνονται όσοι υπάγονται στο κοινωνικό τιμολόγιο, οι πολύτεκνοι και οι υπερήλικες με χαμηλό εισόδημα.

Επιβαρύνσεις αναμένεται να δουν, αντίθετα, οι βιομηχανικοί και λοιποί μη οικιακοί πελάτες, με στόχο να ενθαρρυνθεί πιο ορθολογική κατανάλωση νερού και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση πόρων.

Μεγάλα έργα για τη θωράκιση της υδροδότησης της Αττικής

Όπως επισήμαναν δύο πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό κατά της λειψυδρίας, η εισήγηση για την ήπια προσαρμογή των πάγιων τελών μετά από 17 χρόνια σταθερών και χαμηλών χρεώσεων γίνεται ενώ υλοποιείται επενδυτικό πρόγραμμα προϋπολογισμού 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών του λεκανοπεδίου, τη στιγμή που η κλιματική αλλαγή αλλάζει τα δεδομένα.

Στα έργα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αντικατάσταση παλαιών τμημάτων στο δίκτυο αγωγών, η εγκατάσταση 2 εκατομμυρίων «έξυπνων» μετρητών για τον άμεσο εντοπισμό τυχόν διαρροών, η αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού, η κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, πρωτίστως για την κάλυψη 410.000 κατοίκων της Ανατολικής Αττικής που σήμερα εξυπηρετούνται από βόθρους, η βελτίωση των αντλιοστασίων και άλλες παρεμβάσεις.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που θα αντιμετωπίσουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο έλλειψης υδάτινων πόρων παγκοσμίως τις επόμενες δεκαετίες, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το πρόβλημα και ο ραγδαίος ρυθμός επιδείνωσής του είναι ήδη ορατά στην Αττική, καθώς τα αποθέματα στον ταμιευτήρα του Μόρνου έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 40% σε διάστημα δύο ετών, ενώ στη λίμνη της Υλίκης το ίδιο ποσοστό έχει χαθεί μόνο τον τελευταίο χρόνο.

Πέραν του επενδυτικού προγράμματος της ΕΥΔΑΠ, με στόχο την υδρολογική θωράκιση της Αττικής, η πολιτεία έχει δρομολογήσει το στρατηγικό έργο «Εύρυτος», που προβλέπει την αξιοποίηση νερού από τη λίμνη Κρεμαστών, όπου υπάρχει σημαντικό πλεόνασμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στο κέντρο

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία για το «αμερικανικό» Τik Tok: Συνεχίζει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ - Οι όροι του «ντιλ»

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση λογαριασμών κατά 2,48 ευρώ τον μήνα εισηγείται η ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, λιμάνι Πειραιά, Κηφισίας, Αττική Οδό – Πού έχει μποτιλιάρισμα

08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα δίνει το πράσινο φως για την αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 3

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με τρόλεϊ

07:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για την πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας – Αλλαγές και «ανάσες» στον ΕΝΦΙΑ

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Έπσταϊν: Το δείπνο με τους δισεκατομμυριούχους και τα γυμνά σώματα με αποσπάσματα από τη «Λολίτα»

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Αυτοκτόνησε ο δράστης της επίθεσης – Συνδέεται και με δολοφονία καθηγητή του ΜΙΤ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτόματη είσπραξη ΦΠΑ από την εφορία – Οι προϋποθέσεις και τα δύο σενάρια

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Όταν ο Σκέρτσος «έδωσε» τον Αυγενάκη, στο Μαξίμου ψάχνουν τον υπεύθυνο για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, έρχεται αναβάθμιση Πετραλιά, η Alpha Bank και η στρόφιγγα που πρέπει να ανοίξει και ο διαγωνισμός για τη ΔΕΘ και η ευχή

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Δεκεμβρίου

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Ολυμπιακός - Βιλερμπάν: Να μαζέψει τα… κομμάτια του και να βγάλει αντίδραση

06:32LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές σταματούν, σόου τελειώνουν

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα του νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik: Το νέο μήνυμα Πούτιν και η ανάπτυξη στη Λευκορωσία - Στόχοι σε όλη την Ευρώπη εντός εμβέλειας

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροδιαφυγή: Τα τσουχτερά πρόστιμα και οι αποδείξεις - Παραδείγματα και εξαιρέσεις

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, αλλά δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλισμό και λύσεις που οδηγούν εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

19:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Με βροχές και χιόνια έρχονται τα Χριστούγεννα - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό μέχρι τέλος του έτους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:00ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Η Ελλάδα παρέλαβε την πρώτη της Belh@rra - Πώς αλλάζει το ναυτικό μας δόγμα - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb το πριν και το μετά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Για λίγο ακόμα ο ηλιόλουστος καιρός – «Κλείδωσε» η πρόγνωση για τις ημέρες των Χριστουγέννων

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Όταν ο Σκέρτσος «έδωσε» τον Αυγενάκη, στο Μαξίμου ψάχνουν τον υπεύθυνο για το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, έρχεται αναβάθμιση Πετραλιά, η Alpha Bank και η στρόφιγγα που πρέπει να ανοίξει και ο διαγωνισμός για τη ΔΕΘ και η ευχή

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Έπσταϊν: Το δείπνο με τους δισεκατομμυριούχους και τα γυμνά σώματα με αποσπάσματα από τη «Λολίτα»

06:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Ναι» στον διάλογο, αλλά δεν θα ενδώσουμε σε μαξιμαλισμό και λύσεις που οδηγούν εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση λογαριασμών κατά 2,48 ευρώ τον μήνα εισηγείται η ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες: Κλείνουν παρακαμπτήριους και σηκώνουν μπάρες στα διόδια – Το πλάνο των κινητοποιήσεων τα Χριστούγεννα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 19χρονος που έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου στο κέντρο

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ώρα του νέου ρωσικού υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik: Το νέο μήνυμα Πούτιν και η ανάπτυξη στη Λευκορωσία - Στόχοι σε όλη την Ευρώπη εντός εμβέλειας

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος κορυφής: Χωρίς συμφωνία για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία – Οι ηγέτες της Ε.Ε. ενέκριναν δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

06:32LIFESTYLE

Ριζικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές σταματούν, σόου τελειώνουν

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον γιο της στο Telekom Center για το ματς Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πιερρακάκης παίρνει πάνω του τον μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ: Σημεία εξυπηρέτησης μέχρι και σε σούπερ μάρκετ και βιβλιοπωλεία

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για δάνεια στην Ουκρανία: Να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ε.Ε.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ