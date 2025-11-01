Λειψυδρία: Η «σιωπηλή απειλή» - Το 86% του νερού ξοδεύεται στην άρδευση, τεράστια η κατασπατάληση

Η Ελλάδα είναι μία χώρα με ένα τεράστιο υδατικό αποτύπωμα στον κόσμο, καθώς σε σύγκριση με άλλα κράτη, ξοδεύουμε πολύ περισσότερο νερό από ό,τι χρειαζόμαστε, τονίζει στο Newsbomb.gr o καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νικήτας Μυλόπουλος

Γιάννης Νικηφοράκης

Λειψυδρία: Η «σιωπηλή απειλή» - Το 86% του νερού ξοδεύεται στην άρδευση, τεράστια η κατασπατάληση
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διαχρονικές είναι οι προκλήσεις της λειψυδρίας στην Ελλάδα, λόγω του κλίματος και της γεωγραφικής της θέσης, γεγονός που δυσκολεύει τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της. Στη χώρα μας, πάντω από το 85% του συνολικού νερού που καταναλώνεται, αφορά στην άρδευση, γεγονός το οποίο την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη, με το μείζον πρόβλημα της λειψυδρίας να «κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» στην κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς.

Το νερό που περνά ανεκμετάλλευτο στην άρδευση, είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που οδηγούν σε κατασπατάληση. Συστήματα άρδευσης παλαιάς τεχνολογίας (όπως τα παραδοσιακά αρδευτικά κανάλια και οι ψεκαστήρες) συχνά δεν είναι αποδοτικά και οδηγούν σε απώλειες εκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως μέσω εξάτμισης ή υπερχείλισης. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στις περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ελλάδας, όπου οι ξηροθερμικές συνθήκες είναι εντονότερες.

Η κυβέρνηση και η ΕΥΔΑΠ πατούν «γκάζι» για σειρά έργων αντιμετώπισης του υδρευτικού προβλήματος της Αθήνας, στα οποία ξεχωρίζει η προοπτική μερικής εκτροπής του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο ποταμό (το έργο «Εύρυτος», συνολικού ύψους 535 εκατ. ευρώ), ενώ, συμπεριλαμβάνονται και άλλες παρεμβάσεις με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, όπως η λειτουργία των γεωτρήσεων της Μαυροσουβάλας και η ενεργοποίηση των γεωτρήσεων στους «Ούγγρους», στη Νοτιοανατολική Υλίκη.

3.jpg

«Ξοδεύουμε πολύ περισσότερο νερό από ό,τι χρειαζόμαστε»

Ο καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Νικήτας Μυλόπουλος, υπογραμμίζει ότι «η λειψυδρία είναι αποτέλεσμα της υπερκατανάλωσης. Προκύπτει από διογκωμένη κατανάλωση, που οφείλεται στο παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας και αυτό αφορά κυρίως την άρδευση, που καταναλώνει το 86% του συνολικού νερού· εκεί, λοιπόν, γίνεται μία τεράστια κατασπατάληση νερού και εάν δεν αντιμετωπιστεί αυτό, τότε οποιαδήποτε λύση εφαρμοστεί, δεν θα είναι βιώσιμη», μιλώντας στο Newsbomb.

Ωστόσο, εκτιμά πως «για τα συγκεκριμένα έργα, είναι λυπηρό ότι επιμένουμε στο μοντέλο της εκτροπής ποταμών, που σημαίνει ότι φέρνουμε νερό από γειτονικές υδρολογικές λεκάνες, άρα μεταθέτουμε το πρόβλημα χωρικά σε άλλες περιοχές.
Χρειάζονται και αυτά τα έργα, αλλά δεν πρέπει να πραγματοποιούνται συνέχεια και φυσικά, αποκλειστικά αυτού του είδους».

4.jpg

Στο ερώτημα «ποια είναι η εναλλακτική;», ο κ. Μυλόπουλος απάντησε: «Μία ολιστική προσέγγιση του προβλήματος της λειψυδρίας, που θα λάβει υπόψη, εκτός από την προσφορά νερού και την ξηρασία που ζούμε τώρα λόγω της κλιματικής κρίσης και την κατανάλωση σε όλους τους τομείς, από την ύδρευση και την άρδευση έως τον υπερτουρισμό.

ΑΡΔΕΥΣΗ ΧΩΡΑΦΙΩΝ (EUROKINISSI/ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ)

Η Ελλάδα είναι μία χώρα με ένα τεράστιο υδατικό αποτύπωμα στον κόσμο. Σε σύγκριση με άλλα κράτη, ξοδεύουμε πολύ περισσότερο νερό από ό,τι χρειαζόμαστε. Από εκεί πρέπει να αρχίσουμε. Στην ολιστική προσέγγιση, θα ενταχθούν όλα τα μέτρα και οι λύσεις που θα το αλλάξουν αυτό.

Άρα, θα οδηγηθούμε σε ένα εναλλακτικό παραγωγικό μοντέλο –για παράδειγμα δεν θα έχει τις συγκεκριμένες καλλιέργειες, θα είναι φιλικότερο στο περιβάλλον– σε συνδυασμό με τα κατάλληλα έργα υποδομής που λείπουν και αφορούν τη συλλογή, μεταφορά και διανομή νερού με σύγχρονα δίκτυα και εγγυητικά έργα, που δεν έχουμε. Σκοπός θα είναι να μειωθεί η τεράστια κατανάλωση και να εξοικονομηθεί νερό».

Τέλος, επεσήμανε ότι «κανείς δεν είπε πως η ατομική ευθύνη δεν είναι σημαντικός παράγοντας, αλλά αντιμετωπίζουμε “εξ όνυχος τον λέοντα”. Όταν χάνονται δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από την έλλειψη δικτύων και έργων υποδομής, τότε τα λίγα εκατομμύρια που θα εξοικονομηθούν από την προσεκτική χρήση του καθενός μας, δεν σώζουν. Πρέπει να θεσπιστεί ένα πλαίσιο με ιεράρχηση», σε συνέντευξη στο Newsbomb.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ.ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΠΑΛΩΜΑΤΙΝΗ/EUROKINISSI

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:10LIFESTYLE

Χάιντι Κλουμ: Εντυπωσίασε σαν σύγχρονη «Μέδουσα» και απέδειξε γιατί της ανήκει δικαιωματικά ο τίτλος «Βασίλισσα του Halloween»

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από το λεωφορείο

07:58ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Τρομερός Ντόντσιτς, ασταμάτητοι Μπουλς - Όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς (01/11)

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα βήματα για την απογραφή ασανσέρ - Ποια η διαδικασία

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα σήμερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πότε αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ

07:22LIFESTYLE

ΑΝΤ1: Το ανανεωμένο πρόγραμμα της βραδινής ζώνης – Ποιοι μετακινούνται, ποιοι έρχονται

07:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Στο Βόλο ο Παναθηναϊκός, εντός με Άρη ο Ολυμπιακός στο… άνοιγμα της αυλαίας

07:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Προτάσεις για να απολαύσετε την πόλη όπως σας ταιριάζει

07:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέος σεισμός στην Τουρκία: 4,2 Ρίχτερ - Αισθητός και σε ελληνικά νησιά

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα γίνει η καταβολή των επιδομάτων των 250 ευρώ και η επιστροφή ενοικίου

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Νοεμβρίου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: Η «σιωπηλή απειλή» - Το 86% του νερού ξοδεύεται στην άρδευση, τεράστια η κατασπατάληση

06:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Πόλεμος» εξώδικων από την οικογένεια του 68χρονου - Κοντά στο τέλος το θρίλερ της διπλής δολοφονίας

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Η δωρεά οργάνων και η πρώτη μεταμόσχευση ποδιού

06:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα δύο αγκάθια του Μαξίμου: Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα - Οι έντιμοι αγρότες έχουν δίκιο αλλά φωνάζουν οι απατεώνες

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικές προετοιμασίες στην Ευρώπη: Οι Financial Times αποκάλυψαν το σχέδιο μεταφοράς αρμάτων

06:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα «χτυπήματα» Δούκα πριν την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ - Τι λέει για Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Διαμαντοπούλου

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Με 3 γροθιές σκότωσαν τον 50χρονο - Τι προηγήθηκε της συμπλοκής, μέσα στο κατάστημα

06:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Οι συγγενείς της 10χρονης απαιτούν την αλήθεια - «Πώς χάθηκε το παιδί;»

05:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:13ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Νέα στοιχεία για το θάνατο της χήρας του υπουργού - «Την έβριζε ακραία, χωρίς λόγο, τη μητέρα του», είπε οικογενειακή φίλη - Τι ισχυρίζεται ο γιος

16:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες προβλέπει το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

06:19ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Με 3 γροθιές σκότωσαν τον 50χρονο - Τι προηγήθηκε της συμπλοκής, μέσα στο κατάστημα

05:47ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Μπαμπούλη βοήθεια, θείε μη σκοτώσεις τη μαμά» - Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την επίθεση με τσεκούρι

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταφύγιο για γατάκια προς υιοθεσία μετατρέπεται σε… επίγειο παράδεισο

04:23ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο: Τα ευρήματα, η νάιλον σακούλα και οι έρευνες των αρχών

05:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

06:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Οι συγγενείς της 10χρονης απαιτούν την αλήθεια - «Πώς χάθηκε το παιδί;»

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Όλα τα βήματα για την απογραφή ασανσέρ - Ποια η διαδικασία

02:08ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι «κυνηγοί τυφώνων» που εισέβαλαν στην καρδιά της καταιγίδας Melissa - Τα αεροσκάφη με ονόματα από το Μάπετ Σόου

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

02:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Καμία ανησυχία, όταν το μάτι γυαλίσει θα δούμε μαγείες»

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Πολεμικές προετοιμασίες στην Ευρώπη: Οι Financial Times αποκάλυψαν το σχέδιο μεταφοράς αρμάτων

19:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη φυλακή ο γνωστός σεφ για φοροδιαφυγή και μη απόδοση ΦΠΑ

17:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Τι φέρνει τις επόμενες ημέρες

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Καλαμάτα: Σκύλος δολοφόνος σχεδόν ακρωτηρίασε άνδρα δαγκώνοντάς τον - Αστυνομικός πυροβόλησε το ροτβάιλερ - Σε σοβαρή κατάσταση το θύμα της επίθεσης - Πολύ σκληρό βίντεο

06:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα δύο αγκάθια του Μαξίμου: Τα ΕΛΤΑ έχουν πρόβλημα - Οι έντιμοι αγρότες έχουν δίκιο αλλά φωνάζουν οι απατεώνες

06:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Πόλεμος» εξώδικων από την οικογένεια του 68χρονου - Κοντά στο τέλος το θρίλερ της διπλής δολοφονίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ