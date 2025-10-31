Παπασταύρου για λειψυδρία: «Χάνουμε το 50% του νερού» – Τι είπε για τις αυξήσεις στα τιμολόγια

«Το γεγονός ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό, δεν σημαίνει πως το μεταχειριζόμαστε αλόγιστα. Η χώρα έχει 50% απώλεια νερού. Αυτό πρέπει να αλλάξει», σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας μετά τη χθεσινή (30/10) παρουσίασης των έργων που δρομολογούνται από την κυβέρνηση και την ΕΥΔΑΠ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

«Υπάρχουν δύο δέσμες μέτρων. Η μία αφορά το μακροπρόθεσμο και το κάνει κάθε γενιά, που κουβαλά ένα έργο για τα επόμενα 20 – 30 χρόνια. Υλίκη, Μαραθώνας και Εύηνος. Τώρα, είναι ο Εύρυτος. Όμως, δεν στηριζόμαστε μόνο σε αυτά. Υπάρχουν και βραχυπρόθεσμα μέτρα, οπως στον », επεσήμανε ο κ. Παπασταύρου, σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Σε ερώτηση εάν θα υπάρξουν αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ, απάντησε ότι «δεν πρέπει να βιαστούμε. Τα τιμολόγια τα βγάζει η Ρυθμιστική Αρχή (σ.σ. Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων), με έναν επιστημονικό τρόπο. Η ΕΥΔΑΠ έχει υποβάλλει τα στοιχεία, είναι απόφαση του ανεξάρτητου ρυθμιστή. Κρατώ αυτό που είπε ο κ. Σαχίνης για φθηνότερο και ποιοτικότερο νερό».