ΕΚΟ: Ξεκινά η διάθεση του Πετρελαίου Θέρμανσης στη χαμηλότερη τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών

Η ΕΚΟ, μέλος της HELLENiQ ENERGY, βρίσκεται σταθερά δίπλα στους καταναλωτές με εγγύηση ποιότητας και ποσότητας, προσφέροντας Πετρέλαιο θέρμανσης στην πιο χαμηλή τιμή εκκίνησης των τελευταίων ετών.

Για όλη την περίοδο διάθεσης Πετρελαίου Θέρμανσης, από 15 Οκτωβρίου 2025 έως και 30 Απριλίου 2026, η ΕΚΟ δίνει την δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 12 άτοκες δόσεις, με πιστωτικές κάρτες, εκδόσεως Ελληνικών Τραπεζών.

Επιπλέον, τα μέλη του προγράμματος EKO Smile με την αγορά Πετρελαίου Θέρμανσης κερδίζουν Smile πόντους σε κάθε αγορά τους.

Παράλληλα, από 15 Οκτωβρίου 2025 έως και 15 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιείται μεγάλη προωθητική ενέργεια, όπου 100 τυχεροί κερδίζουν το ΕΚΟ Πετρέλαιο Θέρμανσης της χρονιάς!

Προϋπόθεση για συμμετοχή στην κλήρωση είναι ο καταναλωτής να είναι μέλος του προγράμματος EKO Smile και να χρησιμοποιήσει την κάρτα ΕΚΟ Smile (φυσική ή ψηφιακή) κατά την αγορά Πετρελαίου Θέρμανσης.

Με πανελλαδικό δίκτυο διανομής και εγγύηση ποιότητας, η ΕΚΟ διασφαλίζει ότι το Πετρέλαιο Θέρμανσης φτάνει με ασφάλεια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, προσφέροντας ζεστασιά σε κάθε νοικοκυριό.