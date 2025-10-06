Παπασταύρου για ηλεκτρική διασύνδεση με Κύπρο: «Η ελληνική κυβέρνηση δεν εκβιάζει»

«Για να προχωρήσει το έργο, πρέπει να αρθούν οι αμφισβητήσεις και οι επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητά του και είναι υποχρεωτικό αυτό. Έχουμε συμφωνήσει ένα έργο και ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου λέει “δεν βάζω την υπογραφή μου”. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να γίνει το έργο», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο, μιλώντας σήμερα (06/10) στο OPEN.

«Ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών αμφισβητεί την αρχική βιωσιμότητα του έργου και αναφέρεται σε δύο μελέτες, ενώ, πέρυσι Ελλάδα και Κύπρος υπέγραψαν πλαίσιο. Έχουμε διαρκώς αλληλοσυγκρουόμενα μηνύματα από την Κύπρο».

Ωστόσο, επεσήμανε ακόμη πως «οι σχέσεις δεν διαταράσσονται, παραμένουν αδιάρρηκτες. Το έργο θα βοηθήσει να μειωθούν οι τιμές, ενώ, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να το χρηματοδοτεί η Ευρώπη, το θεωρεί προφανώς οικονομικά βιώσιμο», σημειώνοντας πως πρέπει να επιλυθούν όλα τα τεχνικά οικονομικά ζητήματα.

«Το έργο αγοράστηκε από τον ΑΔΜΗΕ πριν από δύο χρόνια. Η άδεια ακόμη δεν έχει μεταβιβαστεί και πρέπει να επιλυθούν όλα τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα. Στο Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας, θα συζητηθεί το ζήτημα με τον Κύπριο ομόλογό μου», συμπλήρωσε ο κ. Παπασταύρου.

«Μύλος» με την πρώτη δόση του έργου

Διφορούμενα είναι τα μηνύματα αναφορικά με την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης, το οποίο έχει αναλάβει η ΑΔΜΗΕ.

Κυπριακό δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αντιδρά στην καθυστέρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να πληρώσει τη συμφωνηθείσα πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ, ζητώντας πολλαπλάσια από τη ΡΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, μεταδόθηκε πως ο ΑΔΜΗΕ διεκδικεί να τού αναγνωριστεί δικαίωμα ανάκτησης ποσού 251 εκατ. ευρώ για δαπάνες που έκανε μέχρι τώρα, πριν ολοκληρωθεί το έργο.

Την Κυριακή (05/10), ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, προέβη σε μία ασυνήθιστα δηκτική δήλωση κατά του επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, Μάνο Μανουσάκη.

«Αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι με τέτοιες επιστολές ή με πληρωμένες καταχωρίσεις εκβιάζεται η κυπριακή κυβέρνηση, προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει. Η κυβέρνηση είναι εδώ για να στηρίξει μόνο τα συμφέροντα του κυπριακού λαού», τόνισε.

Ωστόσο, ο φορέας διέψευσε κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας πως διεκδικεί μόνο τα 25 εκατ. ευρώ για την ανάκτηση εξόδων του για το 2025 και αναγνώριση των υπολοίπων εξόδων του (251 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον Διαχειριστή), για ανάκτηση αργότερα, μετά τη λειτουργία της διασύνδεσης.

Νέο μήνυμα Χριστοδουλίδη: «Οι σχέσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ»

Οι δεσμοί Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της κυπριακής με την ελληνική κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εν μέσω του κλίματος αβεβαιότητας αναφορικά με τους όρους υλοποίησης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Όπως έπραξε και πριν από περίπου δύο εβδομάδες, στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι «όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της ελληνικής με την κυπριακή κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον Έλληνα πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν», προσερχόμενος στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», στη Λεμεσό.

«Αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, με αφορμή δείγματα γραφής της προηγούμενης εβδομάδας», ολοκλήρωσε ο επικεφαλής του κυπριακού κράτους.

