Χριστοδουλίδης για καλώδιο: «Δεσμευμένοι στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης»

Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι δεσμευμένη στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης GSI, γι’ αυτό και στον προϋπολογισμό και του 2025 αλλά και του 2026 υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια ύψους 25 εκατ. ευρώ, όπως τόνισε σήμερα (30/09) ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ακόμη, σημείωσε ότι όσο καθυστερεί η υλοποίηση του έργου, αυτό δεν είναι θετικό και επιβαρύνει και «αγγίζει» κι άλλες πτυχές, συμπεριλαμβανόμενων και οικονομικών, μιλώντας προσερχόμενος στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στη Λεμεσό.

Ο κ. Χριστοδουλίδης προσέθεσε πως «για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, βρέθηκα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, έχουμε μία κοινή ανακοίνωση Τύπου. Όσο καθυστερεί η υλοποίηση, δεν είναι κάτι θετικό αλλά κάτι που επιβαρύνει και αγγίζει και άλλες πτυχές, συμπεριλαμβανόμενων και οικονομικών».

Σε ερώτηση εάν αυτό θα γίνει χωρίς προϋποθέσεις, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «προϋποθέσεις είναι να υλοποιηθούν κάποια δεδομένα. Σημαντικό είναι να υλοποιηθούν κάποια πράγματα τα οποία όσο καθυστερούν επηρεάζουν και τη βιωσιμότητα του έργου, επηρεάζουν κι άλλα δεδομένα».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως αν η Κύπρος επιστρέψει τα 67 εκατ. ευρώ για το τερματικό στο Βασιλικό που δόθηκαν ως χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε κινδυνεύει η κυπριακή οικονομία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε ότι χαίρεται «γιατί έχουμε ξανά έναν πλεονασματικό, αναπτυξιακό προϋπολογισμό, με αυξημένες δαπάνες και για αναπτυξιακά έργα, αλλά και για κοινωνικές παροχές, αυξημένες από το 2025».

«Χαίρομαι για τη μείωση του δημόσιου χρέους, θα τα αναφέρω όλα αυτά τώρα στη συνάντηση που θα έχω με τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Χαίρομαι που η ανεργία είναι σε επίπεδα του 2008. Χαίρομαι για τις αναβαθμίσεις που έχει να τις πετύχουμε από το 2011», κατέληξε.

