ΥΠΕΝ: Προχωρά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου

Υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των διαχειριστών και του φορέα του έργου

Newsbomb

ΥΠΕΝ: Προχωρά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τριμερές Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) μεταξύ των διαχειριστών συστήματος μεταφοράς Ελλάδας-Αιγύπτου (ΑΔΜΗΕ και ΕΕΤC), καθώς και του φορέα προώθησης της διασύνδεσης, ELICA, υπεγράφη σήμερα.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, το Μνημόνιο Κατανόησης συνιστά ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση υλοποίησης του εμβληματικού έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου GREGY, που συμπεριλαμβάνεται στα Έργα Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (PCI/PMI), καθώς και στα έργα κρίσιμων υποδομών του προγράμματος Global Gateway της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η υπογραφή του Μνημονίου δρομολογεί την επόμενη φάση μελετών της υποθαλάσσιας διασύνδεσης.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε σχετικά: «Με την υπογραφή του τριμερούς Μνημονίου Κατανόησης, έγινε σήμερα ένα καθοριστικό βήμα για την προώθηση του εμβληματικού έργου GREGY, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Αιγύπτου. Πρόκειται για ένα έργο στρατηγικής σημασίας και για τις δύο χώρες, καθώς και για το σύνολο της Ευρώπης. Η διασύνδεση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική που αναπτύσσει η Ελλάδα για νέους ενεργειακούς διαδρόμους, προς Βορρά και Νότο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την κατεύθυνση που παρουσίασε πρόσφατα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Με το έργο GREGY αναβαθμίζεται ο γεωπολιτικός ρόλος της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύεται η ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και αναδεικνύονται οι μεγάλες δυνατότητες που διαθέτουν οι διμερείς μας σχέσεις».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Καταδικάστηκε 23χρονος για απειλή με μαχαίρι

21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απάντησε στις επικρίσεις για το «πόθεν έσχες» ως ευρωβουλευτής - Πόσα δήλωσε τελικά

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Ανακοινώθηκε το σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα - Τα είκοσι σημεία για τον τερματισμό του πολέμου

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στο Βαμβακόπουλο – Στο νοσοκομείο δύο άτομα

21:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισραήλ: «H UEFA ενημέρωσε την ομοσπονδία πως δεν υπάρχει θέμα αποβολής των ισραηλινών ομάδων»

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: Προχωρά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου

20:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Judas Priest κυκλοφόρησαν τραγούδι με τον Όζι Όσμπορν για καλό σκοπό

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Για κακούργημα κατηγορείται ο 43χρονος φίλος του 54χρονου ψαροντουφεκά που εντοπίστηκε νεκρό

20:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τι αποκαλύπτει το πόρισμα ανθρωπολόγου για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης - Πότε προσδιορίζεται να έφυγε από τη ζωή

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζαχαράκη: Με 1,8 εκατ. από το υπουργείο Παιδείας αγοράστηκε το κτίριο της νέας εστίας του ΔΙΠΑΕ

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Μωρό γεννήθηκε με δύο δόντια - Το σπάνιο φαινόμενο και η αντίδραση της οικογένειάς του

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αντίπαρο: Νεκρός πατέρας δύο παιδιών - Καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα

20:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Νέα καταδίκη γιατρού για «φακελάκια» - Καταδικάστηκε σε 30 μήνες με 3ετή αναστολή

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Aιματηρό επεισόδιο με δύο νεαρούς στο λιμάνι της Παντάνασσας – Στο νοσοκομείο ο ένας

20:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ηρωϊκή ΑΕΛ, πήρε βαθμό από τον Ατρόμητο με παίκτη λιγότερο

19:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Deal done: Επεσαν υπογραφές για την εξαγορά της Ακτωρ Παραχωρήσεις

19:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Στο 19% οι αναποφάσιστοι

19:48ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Οδηγός ταξί αρνήθηκε να μεταφέρει ράπερ εξαιτίας των κιλών της

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Τα ΗΑΕ πιέζουν τον Νετανιάχου να αποδεχτεί την ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ενημέρωσα τις Αρχές» - «Δεν υπήρχε καμία κλήση στο 100», απαντά η ΕΛ.ΑΣ. - Όλα τα ερωτήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Ανακοινώθηκε το σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα - Τα είκοσι σημεία για τον τερματισμό του πολέμου

17:56ΚΟΣΜΟΣ

LiveBlog: Ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Ξεκίνησε η συνάντηση του με τον Νετανιάχου

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Άνδρος: Για κακούργημα κατηγορείται ο 43χρονος φίλος του 54χρονου ψαροντουφεκά που εντοπίστηκε νεκρό

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το 2χρονο αγοράκι που του ξερίζωσαν τα μαλλιά στον βρεφονηπιακό

20:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Τι αποκαλύπτει το πόρισμα ανθρωπολόγου για τον θάνατο της μητέρας της 62χρονης - Πότε προσδιορίζεται να έφυγε από τη ζωή

15:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κεφαλογιάννη: «Η διάσταση ξεκίνησε λόγω της εξωσυζυγικής του σχέσης» - Μάτσας: «Αυτά είναι στη φαντασία της» - Τι κατέθεσαν οι δύο αδελφές του πρώην ζευγαριού

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο κοστίζει το πολυτελές όχημα του Βασίλη Μπισμπίκη - Η τιμή και το κόστος μίσθωσης του Ford Raptor στην Ελλάδα

19:00LIFESTYLE

Επικός Νίκος Ευαγγελάτος – Έγινε συνοδηγός του Μπισμπίκη και ξεσήκωσε το X

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Μπαλάσκας για Βασίλη Μπισμπίκη: «Δεν θα το έκανε ούτε κοριτσάκι που φοράει φούστα»

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Ποιο ήταν το πρώτο σύμπτωμα άνοιας που εμφάνισε - Τι αποκάλυψε η σύζυγός του

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ενημέρωσα τις Αρχές» - «Δεν υπήρχε καμία κλήση στο 100», απαντά η ΕΛ.ΑΣ. - Όλα τα ερωτήματα

19:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Στο 19% οι αναποφάσιστοι

11:20ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται κακοκαιρία τύπου «Π» από την Ιταλία - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αντίπαρο: Νεκρός πατέρας δύο παιδιών - Καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: 16χρονος χτύπησε οδηγό λεωφορείου - Του έσπασε δόντι και τα γυαλιά που φορούσε

21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απάντησε στις επικρίσεις για το «πόθεν έσχες» ως ευρωβουλευτής - Πόσα δήλωσε τελικά

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία από την Πέμπτη με βροχές - «Καμπανάκι» Κολυδά και Μαρουσάκη για πλημμύρες

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Μωρό γεννήθηκε με δύο δόντια - Το σπάνιο φαινόμενο και η αντίδραση της οικογένειάς του

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αυτό είναι το σχέδιο των ΗΠΑ - Τέλος η Χαμάς και στο... βάθος Παλαιστινιακό κράτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ