Η νέα εκπομπή που ανακοινώθηκε στον ΑΝΤ1

Σε τροχιά ανανέωσης μπαίνει ο ΑΝΤ1, διατηρώντας φυσικά στο πρόγραμμα τις

σταθερές του αξίες. Το κανάλι, το απόγευμα της Παρασκευής, ανακοίνωσε το

σόου μαγειρικής «Κάτι ψήνεται».

Το αγαπημένο τηλεοπτικό πρότζεκτ, που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς

επιτυχίας, βγαίνει στον δρόμο και ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με

παρουσία σε 50 χώρες παγκοσμίως, το «Κάτι ψήνεται» έρχεται στον ΑΝΤ1 για να

συναντήσουμε και να γνωρίσουμε ανθρώπους με φαντασία και αγάπη για το καλό

φαγητό.

Κάθε εβδομάδα, πέντε μοναδικοί οικοδεσπότες ανοίγουν το σπίτι και την κουζίνα

τους, υποδέχονται τους καλεσμένους τους και βάζουν τα δυνατά τους για να

εντυπωσιάσουν. Με μεράκι, δημιουργικότητα και… προσωπικό στυλ, κάνουν τη

δική τους γαστρονομική πρόταση, διεκδικώντας τον τίτλο του καλύτερου

οικοδεσπότη της εβδομάδας. Οι καλεσμένοι δοκιμάζουν, κρίνουν και

βαθμολογούν, και εκείνος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία,

κερδίζει 2.500 ευρώ.



Να σημειωθεί ότι στον ΑΝΤ1 οι ιθύνοντες επενδύουν ιδιαίτερα και στο νέο σόου με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Ο τίτλος θα είναι «Moments of your life» και πρώτοι καλεσμένοι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Μαρία Μπεκατώρου, που θα ξετυλίξουν μέσα από ιστορίες το νήμα της ζωής τους.

Στα συρτάρια των στελεχών είναι το «Dragons’Den» και το νέο τηλεπαιχνίδι-ριάλιτι με μεσίτες «Flathunters», που αναμένεται τον Φεβρουάριο. Παράλληλα, θα δούμε και το «Extreme Makeover: Home Edition».

