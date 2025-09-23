Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη: «Προσηλωμένοι στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης»

Οι δύο κυβερνήσεις παραμείνουν απολύτως προσηλωμένες προς την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, αυτού του «έργου στρατηγικής σημασίας» όπως τονίζεται σε κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι άριστες διμερείς σχέσεις, ενώ ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη για τις προτεραιότητες της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συζήτησαν οι θεματικές που θα τεθούν στην επικείμενη Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου – Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στην Ελλάδα.

Ακόμη, τονίζεται ότι για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο κρατών παραμείνουν απολύτως προσηλωμένες και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι και στηρίζουν την υλοποίηση του έργου.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και ειδικότερα την κοινή συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, που θα πραγματοποιηθεί υπό τον Αντόνιο Γκουτέρες την 27η Σεπτεμβρίου.

