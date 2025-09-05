Κυβερνητικός εκπρόσωπος Κύπρου: Η ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα είναι στρατηγικής σημασίας

Τη στρατηγική σημασία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα, αναδεικνύει με συνέντευξή του στο OPEN ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Ξεκαθάρισε πως η Λευκωσία θέλει αυτό το έργο να προχωρά, χαρακτηρίζοντάς το «υψηλής πολυπλοκότητας».

Ωστόσο, σημείωσε ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η υλοποίηση κάποιων δεσμεύσεων του φορέα υλοποίησης, από τις οποίες εξαρτάται η βιωσιμότητά του έργου. Επισήμανε, επιπροσθέτως, ότι είναι κοινή επιθυμία να προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Σε ό,τι αφορά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είπε ότι ήρθε εις γνώσιν της κυπριακής πλευράς μόλις προχές και προσέθεσε ότι δεν έχει κάτι άλλο υπόψη της.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι οι σχέσεις Αθήνας και Λευκωσίας είναι τόσο στενές, διαχρονικές και βαθιές που δεν μπορούν να διαταραχθούν από την ηλεκτρική διασύνδεση.

Διαβάστε επίσης