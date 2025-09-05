Ποιοι και γιατί δεν θέλουν το καλώδιο; Στον «αέρα» οι διπλωματικές προσπέθειες της Αθήνας

Με τον πιο σαφή και επίσημο τρόπο η ελληνική κυβέρνηση εξέφρασε, διά του Παύλου Μαρινάκη, την έντονη ενόχλησή της στις αμφισβητήσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού για τη βιωσιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου όπως και στις δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη που επέρριψε την ευθύνη για τις καθυστερήσεις του έργου στον ΑΔΜΗΕ.

«Οι δηλώσεις του Κύπριου υπουργού του κ. Κεραυνού δημιουργούν εύλογα ερωτήματα» σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας «αμφίσημα» τα μηνύματα της Λευκωσίας για την υλοποίηση ενός έργου «το οποίο είναι μείζονος σημασίας ιδιαιτέρως για την Κύπρο».

Η Αθήνα φάνηκε να αιφνιδιάζεται από τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνού, ο οποίος σε μία μάλλον ατυχή συγκυρία, ανέφερε κάτι που είχε πει και στο παρελθόν, χαρακτηρίζοντας το έργο «μη βιώσιμο».

Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι η δήλωση αυτή έγινε μόλις λίγες ημέρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε διαβεβαιώσει ότι το έργο θα προχωρήσει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι εδώ και καιρό ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μιλήσει για την ανάγκη επιμερισμού του κόστους του έργου.

«Δεν υπάρχει κανείς που πιστεύει ή προτείνει ότι το έργο αυτό πρέπει να πληρωθεί μόνο από τους Έλληνες φορολογούμενους. Αυτό δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση θέλει να συνεχιστεί το έργο.

Επιπλέον, σημείωσε ότι οι μελέτες της βιωσιμότητας που επικαλέστηκε ο Κύπριος υπουργός Μάκης Κεραυνός δεν έχουν τεθεί υπόψη της ελληνικής κυβέρνησης. Ακόμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ενέκρινε στις 31 Ιουλίου το σχετικό έσοδο των 25 εκατ. ευρώ για την υλοποίησή του και συμμετέχει στις σχετικές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ΡΑΑΕΥ για την ολοκλήρωση του έργου, κάτι που όπως άφησε να εννοηθεί έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις του κύπριου υπουργού Οικονομικών.

Τέλος, σχετικά με τις αναφορές του κ. Χριστοδουλίδη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα σε σχέση με πιθανά ποινικά αδικήματα για το καλώδιο, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν έχει υπάρξει καμία όχληση από την αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή προς την ελληνική κυβέρνηση. Διπλωματικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι είναι τουλάχιστον παράδοξο να επικαλείται τώρα η κυπριακή πλευρά δύο μελέτες βιωσιμότητας της ηλεκτρικής διασύνδεσης, από τη στιγμή που το έργο είναι δρομολογημένο εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια.

Όπως επισημαίνεται το συγκεκριμένο έργο είναι στρατηγικής σημασίας για την γεωπολιτική αναβάθμιση της Κύπρου και αυτό συνιστά έναν λόγο για τον οποίο η κυβέρνηση της Λευκωσίας θα έπρεπε να αναλάβει και ένα σημαντικό μερίδιο του κόστους. Πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, υπογραμμίζουν και το γεγονός ότι στην Κύπρο υπάρχουν ισχυρά συμφέροντα στον τομέα εναλλακτικών πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα στα φωτοβολταϊκά, τα οποία έχουν επιδοτηθεί γενναιόδωρα από την κυβέρνηση της Λευκωσίας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, αν το έργο ματαιωθεί, οι εμπλεκόμενες χώρες θα κληθούν να επιστρέψουν στην ΕΕ, η οποία είναι ο βασικός χρηματοδότης, περί τα 650 εκατ. ευρώ, κάτι που προφανώς θα αποτελέσει ένα μεγάλο πλήγμα στο κύρος και την αξιοπιστία και των δύο κυβερνήσεων.

Ταυτόχρονα όμως, δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί ότι με αυτό τον τρόπο σαμποτάρεται η συζήτηση περί θαλασσίων ζωνών, αφού τυχόν ματαίωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα συνιστά ουσιαστικά μία έμμεση ικανοποίηση των τουρκικών επιδιώξεων.

