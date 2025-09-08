Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη για την ηλεκτρική διασύνδεση

«Ας το ακούσουν όλοι και παντού και στην Ελλάδα θα εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις μας», απάντησε σήμερα ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης με αφορμή την ηλεκτρική διασύνδεση.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε σήμερα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι απόλυτα δεσμευμένη στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο χαρακτήρισε γεωστρατηγικής σημασίας. Τόνισε ότι η Λευκωσία θα εκπληρώσει στο ακέραιο τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και εξέφρασε την ελπίδα όλοι οι εμπλεκόμενοι να πράξουν το ίδιο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παραλίμνι, ο κ. Χριστοδουλίδης σχολίασε τις πρόσφατες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ζήτημα, επισημαίνοντας τρία βασικά σημεία.

Πρώτον, σημείωσε ότι η δέσμευση της Κύπρου στο έργο επιβεβαιώνεται και από τις διεθνείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Υπενθύμισε την επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της χώρας για πιθανή συνεργασία μέσω κοινής εταιρείας και επενδύσεις που θα ενισχύσουν την υλοποίηση του σχεδίου.

Δεύτερον, τόνισε ότι τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα έχουν αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και διαβεβαίωσε πως η Λευκωσία θα τις τηρήσει. Επανέλαβε την προσδοκία του ότι το ίδιο θα πράξουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Τρίτον, αναφέρθηκε στη διάσταση της εθνικής κυριαρχίας που συνδέεται με το έργο, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να εμπλακεί σε δημόσιες αντιπαραθέσεις που «δεν βοηθούν» και μπορεί να θέσουν υπό αμφισβήτηση τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. «Έχει σημασία να λέμε λιγότερα και να πράττουμε περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το καλώδιο

Στη σημασία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο αλλά και στις προϋποθέσεις για την προώθησή του αναφέρθηκε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, αφήνοντας αιχμές για τη στάση της Λευκωσίας.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Κύπρος είναι σήμερα ενεργειακά απομονωμένη, γεγονός που οδήγησε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει το έργο. «Η Κύπρος είναι ο μεγάλος ωφελημένος από το έργο αυτό και η Ελλάδα έτρεξε να το προωθήσει για να τη βοηθήσει», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει σύμπνοια από την κυπριακή κυβέρνηση για να προχωρήσει το έργο. Πρέπει όμως και η Λευκωσία να αποδείξει ότι το έργο αυτό το θέλει».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι για την Ελλάδα προτεραιότητα έχουν άλλες διασυνδέσεις όπως αυτή με την Αίγυπτο. Όπως εξήγησε η διασύνδεση με την Κύπρο δεν έχει τα μεγάλα οικονομικά οφέλη για την Ελλάδα, το όφελος είναι ότι βοηθάει την Κύπρο.

«Εκτιμώ ότι θα έχουμε σύντομα καθαρή ορατότητα ότι το θέλει και το εννοεί», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης