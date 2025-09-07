Μηνύματα Μητσοτάκη για casus belli και αναθεωρητική Τουρκία - Τι είπε για Τραμπ, Γάζα και Μονή Σινά

Ελληνοτουρκικά, σχέσεις με τις ΗΠΑ, Κυπριακό και Μέση Ανατολή, ήταν τα βασικά θέματα εξωτερικής πολιτικής, στα οποία τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

Με αφορμή την επικείμενη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «επιδιώκω τα ήρεμα νερά, αλλά από θέση ισχύος και αυτοπεποίθησης, χωρίς να κάνω εκπτώσεις στην εθνική κυριαρχία της χώρας. Τα Θαλάσσια πάρκα είναι άσκηση κυριαρχίας της χώρας μας. Το casus belli πρέπει να ανακληθεί από την Τουρκία, όσο υπάρχει θα μπλοκάρουμε την είσοδο της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE».

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Σε ότι αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις διαβεβαίωσε είπε ότι η Ελλάδα έχει διαχρονικά πολύ καλές σχέσεις και με Δημοκρατικούς και με Ρεπουμπλικάνους. «Συνεργαστήκαμε εξαιρετικά στην πρώτη θητεία Τραμπ», είπε σημειώνοντας ότι άλλωστε η εκφώνηση της ομιλίας του στη Γερουσία έγινε έπειτα από πρόσκληση και από τα δύο κόμματα στην Ουάσινγκτον.

«Με προβληματίζει που δεν έχει έρθει ακόμα η νέα πρέσβης, αλλά δεν είναι πρόβλημα» σχολίασε με νόημα. Η Κιμπερλι Γκιλφοιλ αναμένεται στην Αθήνα πάντως περί τα τέλη του χρόνου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εμμέσως στο Κυπριακό όταν ρωτήθηκε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Το πώς αποδυναμώνεται η εθνική ασφάλεια σε μια χώρα που έχει ενισχύσει τόσο πολύ την εθνική της άμυνα, δυσκολεύομαι να το αντιληφθώ. Μου είναι αδιανόητο να δεχτώ ότι δεν θα υπερασπιστούμε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της Ουκρανίας. Κουβαλάμε μέσα μας το εθνικό τραύμα της Κύπρου. Δεν θα γίνει η Ελλάδα μαύρο πρόβατο για γεωπολιτικούς λόγους».

Τι είπε για την ηλεκτρική διασύνδεση

Σε ότι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης, έστειλε σαφές προς τη Λευκωσία λέγοντας ότι:

«Η Κύπρος θα επωφεληθεί από το καλώδιο. Για να γίνει το έργο, πρέπει και εκείνη να αποδείξει έμπρακτα ότι το θέλει. Υπάρχουν τεχνικά ζητήματα, που αφορούν καταβολές ποσών από την Κύπρο».

Η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης

Στις κατηγορίες που δέχεται η κυβέρνηση ότι δεν στηρίζει ανοιχτά την πλευρά της Γάζας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι «η κυβέρνηση έχει στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, αλλά αυτό δεν μας εμπόδισε να ασκήσουμε δριμύτατη κριτική για την επιχείρηση στη Γάζα. Η θέση μας είναι η λύση δύο κρατών. Θα αναγνωρίσουμε κράτος της Παλαιστίνης, το ερώτημα είναι το πότε και το πώς».

Ήταν ίσως από τις πιο σημαντικές ειδήσεις αφού ήταν η πρώτη φορά που έγινε ξεκάθαρη τοποθέτηση επισήμως.

Περί μεταναστευτικού και Μονής Σινά

Σε ότι αφορά το μεταναστευτικό και τις αυξημένες ροές από τη Λιβύη, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «από την κρίση του Έβρου, είχα πει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική, με βάση την προστασία των συνόρων μας. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, για να περιορίσω την παράνομη μετανάστευση εντός της πατρίδας μας. Τα μέτρα για τον περιορισμό των αφίξεων από τη Λιβύη απέδωσαν. Θέλουμε εμείς να καθορίζουμε ποιος θα έρθει στην πατρίδα μας και όχι οι διακινητές».

Κράτησε τέλος χαμηλούς τόνους σε ότι αφορά το θέμα της μονής τα Αγίας Αικατερίνης του Σινά, λέγοντας ότι «Ευτυχώς η διένεξη βαίνει προς εκτόνωση. Εργαζόμαστε συστηματικά με την Αίγυπτο για μια συμφωνία που θα διασφαλίζει τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα της Μονής».

