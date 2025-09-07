Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Όχι σε πρόωρες εκλογές - Άνοιγμα σε Σαμαρά και Καραμανλή - Τι είπε για Τσίπρα

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο και δεν θα πάει σε πρόωρες εκλογές - Χαρακτήρισε ασόβαρα τα σενάρια περί αλλαγής του εν κινήσει

Κώστας Τσιτούνας

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Όχι σε πρόωρες εκλογές - Άνοιγμα σε Σαμαρά και Καραμανλή - Τι είπε για Τσίπρα

Στιγμιότυπο από τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πολλαπλά ήταν τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εντός και εκτός ΝΔ σήμερα από τη Θεσσαλονίκη.

Ο πρωθυπουργός απαντώντας στο ερώτημα του Newsbomb και της Αμαλίας Κάντζου ξεκαθάρισε με σαφήνεια ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και δεν πρόκειται να πάει σε πρόωρες κάλπες.

Όπως ανέφερε, δεν είναι πρώτος στόχος του το τι θα κάνει με τις εκλογές του 2027, αλλά το πώς θα υλοποιήσει αυτά για τα οποία έχει δεσμευθεί έναντι των πολιτών.

«Εκλογές το 2027»

«Δεν υπάρχει περίπτωση πρόωρων εκλογών. Θα γίνουν το 2027. Προφανώς και θέλουμε να κερδίσουμε, αλλά μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου, για το αν κάναμε πράξη όσα είπαμε το 2023. Με ενδιαφέρει να υλοποιήσω την ατζέντα. Αν έχουμε πετύχει όσα είπαμε, θα είμαι συνεπής απέναντι στους πολίτες. Οι πρόωρες εκλογές είναι τακτικισμοί. Το τι θα γίνει θα το αποφασίσουν οι πολίτες».

Τι απάντησε στα σενάρια διαδοχής του

Σε ερώτηση για τα πολιτικά σενάρια αλλαγής εν κινήσει στην ηγεσία της ΝΔ απάντησε ως εξής:

«Θα αστειεύεστε, προφανώς. Δεν έχω ακούσει τέτοια σενάρια. Είμαι εκλεγμένος πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, παρά την κάποια φθορά».

Όπως σημείωσε: «Είναι μη σοβαρό το ερώτημα για αλλαγή μου εν κινήσει, ενώ η ΝΔ προηγείται 10 μονάδες. Θα μείνουν με τη θλίψη όσοι το καλλιεργούν».

«Η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη, θα κάνουμε ταμείο το 2027. Εκλογές θα γίνουν το 2027. Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπογράμμισε κατά την διάρκεια της συνέντευξης.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε παράλληλα ότι δεν έχει ψύχωση με την τρίτη τετραετία: «Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Έχουμε σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Έχω συμβόλαιο τετραετίας με τους πολίτες. Η πολιτική «κουζίνα» μπορεί να αφορά τους θαμώνες της πλατείας Κολωνακίου. Δεν έχω ψύχωση να κάνω τρίτη τετραετία. Αν έρθει, καλώς να έρθει», είπε χαρακτηριστικά.

Το έμμεσο άνοιγμα σε Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή

Σε σχετική ερώτηση για το τι πρόκειται να κάνουν οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε την κριτική.

«Για τον κ. Σαμαρά είπε ότι τον βλέπει σαν πατέρα που έχασε το παιδί του και τίποτα παραπάνω. Για τον κ. Σαμαρά δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά. Βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μια μοναδική δουλειά. Υπήρξαν διαφωνίες, αλλά η μεγάλη εικόνα είναι μια εικόνα παράταξης που είναι η μόνη σταθερή δύναμη στην Ελλάδα. Μπορεί να κρατήσει το σκάφος σε δύσκολους καιρούς. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο».

Στην ερώτηση αν αυτή η στάση του είναι άνοιγμα στους δύο πρώην πρωθυπουργούς απάντησε: «Μπορείτε να το ερμηνεύσετε όπως θέλετε».

Επίθεση Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα

Ταυτόχρονα εξαπέλυσε επιθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντας τον δις αποτυχημένο.

«Έχασε από την ΝΔ, δύο φορές και ως Πρωθυπουργός και ως Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα, κέρδισα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών», πρόσθεσε.

Τι είπε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναλαμβάνοντας την ευθύνη που του αναλογεί:

«Δεν πιστεύαμε, ως κυβερνητική πλειοψηφία, ότι συνέτρεχαν λόγοι για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Οι επιστολικές ψήφοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Θέλετε να τις καταργήσουμε; Το επιτελικό κράτος είναι μηχανισμός λογοδοσίας και ελέγχου. Εγώ ο ίδιος ανέλαβα την ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας βαραίνει όλους και εμένα πρώτο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος διακυβέρνησης πέρα από το επιτελικό κράτος. Πώς αλλιώς να κυβερνηθεί μια χώρα; Δεν γίνεται κάθε υπουργός να έχει το δικό του βιλαέτι».

«Να μην ξανασυμβεί τέτοια τραγωδία»

Αναφέρθηκε και στην τραγωδία των Τεμπών και μίλησε για αθλιότητες που διακινήθηκαν το προηγούμενο διάστημα: «Αγωνιζόμαστε να μην ξανασυμβεί τέτοια τραγωδία. Τώρα πια ξέρουμε για τη συμμαχία του ξυλολίου, για όσους εργαλειοποίησαν την τραγωδία σε βάρος των συγγενών. Τώρα πια ξέρουμε ότι αυτή ήταν αθλιότητα. Το έδειξαν τα πορίσματα».

Το επικό τρολάρισμα στον Πάνο Καμμένο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αιχμή που άφησε κατά του Πάνου Καμμένου σε ερώτηση που δέχθηκε για τις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ.

«Έχουμε διαχρονικά πολύ καλές σχέσεις και με Δημοκρατικούς και με Ρεπουμπλικάνους, Συνεργαστήκαμε εξαιρετικά στην πρώτη θητεία Τραμπ. Με προβληματίζει που δεν έχει έρθει ακόμα η νέα πρέσβης, αλλά δεν είναι πρόβλημα. Δεν έχω βέβαια τόσο καλή σχέση όσο ο κ. Καμμένος».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου για την εβδομάδα που έρχεται - Έρχεται σύστημα από Ιταλία, η τάση μέχρι τις 19 του μηνός

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Πλαγιάρι

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Συνομιλία του προέδρου Ζελένσκι με τον Εμμανουέλ Μακρόν

15:31ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Powerball: Ιστορικό τζάκποτ 1,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων έπειτα από τρεις μήνες χωρίς νικητή

15:22ΥΓΕΙΑ

Επιστήμονες ανέπτυξαν σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την οφθαλμολογία

15:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Ισραήλ: Οι διαιτητές του νοκ άουτ αγώνα της φάσης των «16» στο Eurobasket 2025

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το 1566 είναι μία από τις μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν την ζωή των ασθενών»

15:06ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Μηνύματα Μητσοτάκη για casus belli και αναθεωρητική Τουρκία - Τι είπε για Τραμπ, Γάζα και Μονή Σινά

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή στα καστανά μαλλιά για την Κέιτ Μίντλετον; - Η νέα εμφάνιση που πυροδότησε σχόλια

14:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην ΔΕΘ: Όχι σε πρόωρες εκλογές - Έμμεσο άνοιγμα σε Σαμαρά και Καραμανλή - Τι είπε για Τσίπρα

14:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Πολωνία – Βοσνία Ερζεγοβίνη 80-72: Ξανά στους «8» με εντυπωσιακούς Λόιντ και Πονίτκα

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μαχαίρωσαν δύο άτομα μέσα στο σπίτι τους – Αναζητούνται οι δράστες

14:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: «Μεγάλη τιμή να με αναγνωρίζει ένας προπονητής όπως ο Αταμάν» - Οι δηλώσεις του Τι Τζέι Σορτς

14:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικό τρολάρισμα Μητσοτάκη στον Καμμένο για ΗΠΑ: «Δεν έχω τόσο καλές σχέσεις όσο εκείνος να μπορώ με ένα τηλέφωνο να τα τακτοποιώ όλα»

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η φωτογράφος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Μαρία Μαρόγιαννη

13:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ελληνική κυβέρνηση θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης

13:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πίστευα ότι είναι δικό μου!»: Η αντίδραση μαύρης μητέρας που γέννησε κατάξανθο κοριτσάκι

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Απόπειρα αυτοκτονίας στο Ηράκλειο: 23χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο

13:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για σενάρια διαδοχής του «εν κινήσει»: «Θα αστειεύεστε, δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα ευφάνταστα σενάρια»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πίστευα ότι είναι δικό μου!»: Η αντίδραση μαύρης μητέρας που γέννησε κατάξανθο κοριτσάκι

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η φωτογράφος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Μαρία Μαρόγιαννη

10:28LIFESTYLE

Πύρρος Δήμας: Ο γιος του παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Karin Nagano στο Λιτόχωρο Πιερίας - Βίντεο

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μαχαίρωσαν δύο άτομα μέσα στο σπίτι τους – Αναζητούνται οι δράστες

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Carlo Acutis: Αγιοποιήθηκε ο 15χρονος «influencer του Θεού» από τον πάπα Λέων - Δείτε live εικόνα από την πλατεία του Αγίου Πέτρου

10:03LIFESTYLE

Ποιος είναι ο τράπερ που «έπιασε» η ΑΑΔΕ για φοροδιαφυγή - Τον... έκαψε το ρολόι των 116.000 ευρώ

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή στα καστανά μαλλιά για την Κέιτ Μίντλετον; - Η νέα εμφάνιση που πυροδότησε σχόλια

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέτρα ΔΕΘ: Σε αυτά τα νησιά θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ

14:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην ΔΕΘ: Όχι σε πρόωρες εκλογές - Έμμεσο άνοιγμα σε Σαμαρά και Καραμανλή - Τι είπε για Τσίπρα

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Σε αυτά τα τρία στρατόπεδα θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές στα Ολοήμερα Σχολεία

11:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο τέλος της 4ετίας οι εκλογές - Από 1η Ιανουαρίου οι φοροελαφρύνσεις - Ασόβαρο το σενάριο αλλαγής μου εν κινήσει

15:06ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

Μηνύματα Μητσοτάκη για casus belli και αναθεωρητική Τουρκία - Τι είπε για Τραμπ, Γάζα και Μονή Σινά

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Στα «χέρια» του Αρείου Πάγου η υπόθεση Τσιχλάκη - Νέα εξέλιξη στη δίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ