Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Όχι σε πρόωρες εκλογές - Άνοιγμα σε Σαμαρά και Καραμανλή - Τι είπε για Τσίπρα

Πολλαπλά ήταν τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εντός και εκτός ΝΔ σήμερα από τη Θεσσαλονίκη.

Ο πρωθυπουργός απαντώντας στο ερώτημα του Newsbomb και της Αμαλίας Κάντζου ξεκαθάρισε με σαφήνεια ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και δεν πρόκειται να πάει σε πρόωρες κάλπες.

Όπως ανέφερε, δεν είναι πρώτος στόχος του το τι θα κάνει με τις εκλογές του 2027, αλλά το πώς θα υλοποιήσει αυτά για τα οποία έχει δεσμευθεί έναντι των πολιτών.

«Εκλογές το 2027»

«Δεν υπάρχει περίπτωση πρόωρων εκλογών. Θα γίνουν το 2027. Προφανώς και θέλουμε να κερδίσουμε, αλλά μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου, για το αν κάναμε πράξη όσα είπαμε το 2023. Με ενδιαφέρει να υλοποιήσω την ατζέντα. Αν έχουμε πετύχει όσα είπαμε, θα είμαι συνεπής απέναντι στους πολίτες. Οι πρόωρες εκλογές είναι τακτικισμοί. Το τι θα γίνει θα το αποφασίσουν οι πολίτες».

Τι απάντησε στα σενάρια διαδοχής του

Σε ερώτηση για τα πολιτικά σενάρια αλλαγής εν κινήσει στην ηγεσία της ΝΔ απάντησε ως εξής:

«Θα αστειεύεστε, προφανώς. Δεν έχω ακούσει τέτοια σενάρια. Είμαι εκλεγμένος πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή νομιμοποίηση, παρά την κάποια φθορά».

Όπως σημείωσε: «Είναι μη σοβαρό το ερώτημα για αλλαγή μου εν κινήσει, ενώ η ΝΔ προηγείται 10 μονάδες. Θα μείνουν με τη θλίψη όσοι το καλλιεργούν».

«Η ΝΔ παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη, θα κάνουμε ταμείο το 2027. Εκλογές θα γίνουν το 2027. Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις», υπογράμμισε κατά την διάρκεια της συνέντευξης.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε παράλληλα ότι δεν έχει ψύχωση με την τρίτη τετραετία: «Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Έχουμε σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Έχω συμβόλαιο τετραετίας με τους πολίτες. Η πολιτική «κουζίνα» μπορεί να αφορά τους θαμώνες της πλατείας Κολωνακίου. Δεν έχω ψύχωση να κάνω τρίτη τετραετία. Αν έρθει, καλώς να έρθει», είπε χαρακτηριστικά.

Το έμμεσο άνοιγμα σε Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή

Σε σχετική ερώτηση για το τι πρόκειται να κάνουν οι πρώην πρωθυπουργοί Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής, ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε την κριτική.

«Για τον κ. Σαμαρά είπε ότι τον βλέπει σαν πατέρα που έχασε το παιδί του και τίποτα παραπάνω. Για τον κ. Σαμαρά δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά. Βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μια μοναδική δουλειά. Υπήρξαν διαφωνίες, αλλά η μεγάλη εικόνα είναι μια εικόνα παράταξης που είναι η μόνη σταθερή δύναμη στην Ελλάδα. Μπορεί να κρατήσει το σκάφος σε δύσκολους καιρούς. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο».

Στην ερώτηση αν αυτή η στάση του είναι άνοιγμα στους δύο πρώην πρωθυπουργούς απάντησε: «Μπορείτε να το ερμηνεύσετε όπως θέλετε».

Επίθεση Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα

Ταυτόχρονα εξαπέλυσε επιθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντας τον δις αποτυχημένο.

«Έχασε από την ΝΔ, δύο φορές και ως Πρωθυπουργός και ως Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα, κέρδισα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών», πρόσθεσε.

Τι είπε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναλαμβάνοντας την ευθύνη που του αναλογεί:

«Δεν πιστεύαμε, ως κυβερνητική πλειοψηφία, ότι συνέτρεχαν λόγοι για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Οι επιστολικές ψήφοι χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Θέλετε να τις καταργήσουμε; Το επιτελικό κράτος είναι μηχανισμός λογοδοσίας και ελέγχου. Εγώ ο ίδιος ανέλαβα την ευθύνη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μας βαραίνει όλους και εμένα πρώτο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος διακυβέρνησης πέρα από το επιτελικό κράτος. Πώς αλλιώς να κυβερνηθεί μια χώρα; Δεν γίνεται κάθε υπουργός να έχει το δικό του βιλαέτι».

«Να μην ξανασυμβεί τέτοια τραγωδία»

Αναφέρθηκε και στην τραγωδία των Τεμπών και μίλησε για αθλιότητες που διακινήθηκαν το προηγούμενο διάστημα: «Αγωνιζόμαστε να μην ξανασυμβεί τέτοια τραγωδία. Τώρα πια ξέρουμε για τη συμμαχία του ξυλολίου, για όσους εργαλειοποίησαν την τραγωδία σε βάρος των συγγενών. Τώρα πια ξέρουμε ότι αυτή ήταν αθλιότητα. Το έδειξαν τα πορίσματα».

Το επικό τρολάρισμα στον Πάνο Καμμένο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η αιχμή που άφησε κατά του Πάνου Καμμένου σε ερώτηση που δέχθηκε για τις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ.

«Έχουμε διαχρονικά πολύ καλές σχέσεις και με Δημοκρατικούς και με Ρεπουμπλικάνους, Συνεργαστήκαμε εξαιρετικά στην πρώτη θητεία Τραμπ. Με προβληματίζει που δεν έχει έρθει ακόμα η νέα πρέσβης, αλλά δεν είναι πρόβλημα. Δεν έχω βέβαια τόσο καλή σχέση όσο ο κ. Καμμένος».

