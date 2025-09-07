Μητσοτάκης για σενάρια διαδοχής του: «Θα αστειεύεστε, δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια»

Ξεκάθαρο μήνυμα ότι στις εκλογές του 2027 θα είναι εκείνος στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο ερώτημα μάλιστα αν υπάρχει περίπτωση ο ίδιος να παραιτηθεί από την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και να τον διαδεχθεί κάποιος άλλος στην προεδρία του κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Θα αστειεύεστε προφανώς. Δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια. Καταλαβαίνω πως κάποιοι κύκλοι θέλουν να δημιουργούν υπόνοιες. Αν πιστεύετε ότι ένας εκλεγμένος πρωθυπουργός που το κόμμα του προηγείται στις δημοσκοπήσεις θα ξεκινούσε τέτοια συζήτηση; Ας είμαστε σοβαροί. Ας αφήσουμε όσους διακινούν τέτοια σενάρια στη δική τους μοναξιά και στη θλίψη που θα προκαλέσει η μη υλοποίησή τους».

