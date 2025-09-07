Μητσοτάκης: Δεν τίθεται ζήτημα κατάργησης του ΕΝΦΙΑ - Έχουμε δύο χρόνια μέχρι τις εκλογές

«Ζήτημα κατάργησης του ΕΝΦΙΑ δεν τίθεται. Τον μειώσαμε για την πρώτη κατοικία στα χωριά και τις κωμοπόλεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

Ερωτηθείς μάλιστα για τον ΦΠΑ, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Τον έχουμε μειώσει σε προϊόντα και υπηρεσίες, τον μειώσαμε σε προϊόντα για την οικογένεια όμως η περαιτέρω μείωση θα ήταν μία έμμεση επιδότηση μεσαζόντων». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλιστα προέβλεψε ότι «οι τιμές στα καύσιμα και το πετρέλαιο θα είναι πιο χαμηλές από αυτές που ήταν πέρυσι».

Ερωτηθείς, πάντως, αν η κυβέρνηση έχει υποστεί φθορά, είπε: «Μία κυβέρνηση στον 7ο χρόνο θα υποστεί φθορά, όμως η ΝΔ παραμένει η κυρίαρχη δύναμη. Οι κοινωνικές συμμαχίες που αναζητούμε δεν είναι διαφορετικές από αυτές που αναζητούσαμε.

Αυτός είμαι. Δεξιός, κεντροδεξιός, κεντρώος... Αυτή η πολιτική εκφράζει πολλούς Έλληνες πολίτες. Έχουμε 2 χρόνια μέχρι τις εκλογές. Δεν με προβληματίζουν οι εκλογές. Πιστεύω στην πολιτική που εφαρμόζουμε και το 2027 θα κάνουμε το ταμείο. Αλλά δεν σχεδιάζω την πολιτική μου από τώρα ως το 2027... Για τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, για οποιαδήποτε υπόθεση έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη».

