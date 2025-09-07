Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο Αλέξης Τσίπρας απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Για την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο ενός νέου πολιτικού φορέα τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει φύγει από την πολιτική. Ο κ. Τσίπρας ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική για το πώς οδήγησε το κόμμα του σε συντριπτικές ήττες.

Ο Αλέξης Τσίπρας απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος του κόμματός του. Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον Αλέξη Τσίπρα, κέρδισα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών».

Στο ερώτημα μάλιστα αν υπάρχουν συμφέροντα που στηρίζουν ξαφνικά τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε: «Υπάρχουν κάποια συμφέροντα που έχουν αναλάβει τον ρόλο του χρυσού χορηγού του Αλέξη Τσίπρα».

