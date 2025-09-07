Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν μπορείς να έχεις 13ο μισθό και φοροελαφρύνσεις

Ξεκάθαρος στο γιατί η κυβέρνηση δεν έδωσε 13ο και 14ο μισθό στο Δημόσιο ήταν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου, μία μέρα μετά την ομιλία του στο «Βελλίδειο» στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης «πρόκειται για την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της κλίμακας εισοδήματος. Το πλεόνασμα προς κατανομή προέκυψε από την οικονομική πολιτική... Δημιουργήθηκε ένα απόθεμα 1,7 δισ. ευρώ. Το ποσό προς κατανομή είναι αυτό.

Δεν μπορείς να έχεις και 13ο μισθό και τις φοροαπαλλαγές που ανακοινώσαμε. Φιλοδοξώ η πολιτική πλεονασμάτων να συνεχιστεί και του χρόνου. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

