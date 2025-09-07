Live
Κυριάκος Μητσοτάκης: Live η συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια ημέρα μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο Έλληνας πρωθυπουργός δίνει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε σειρά μέτρων για τη μείωση της φορολογίας, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, το στεγαστικό πρόβλημα, το δημογραφικό και τώρα απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:52 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα
11:43 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ενοίκια: Τι είναι το πιστοποιητικό καλοπληρωτή
08:10 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ