Ποιοι συνταξιούχοι μηδενίζουν την προσωπική διαφορά από το 2026 και ποιοι το 2027 - Παραδείγματα

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αφορά 671.000 συνταξιούχους που δεν έχουν λάβει αυξήσεις

Ποιοι συνταξιούχοι μηδενίζουν την προσωπική διαφορά από το 2026 και ποιοι το 2027 - Παραδείγματα
Η κυβέρνηση προχωρά στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για 671.000 συνταξιούχους σε δύο δόσεις. Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από τη ΔΕΘ, το 50% της προσωπικής διαφοράς θα καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 και θα ενσωματωθεί στις συντάξεις ενώ το υπόλοιπο ποσό (που θα μείνει) θα ενσωματωθεί στις συντάξεις από το 2027, όταν δηλαδή η προσωπική διαφορά καταργείται.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς αφορά 671.000 συνταξιούχους που δεν έχουν λάβει αυξήσεις.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που υπάρχουν προκύπτει ότι περίπου 300.000 συνταξιούχοι θα κερδίσουν από το 2026 και οι υπόλοιποι το 2027 με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σημαίνει ότι το ποσό που λαμβάνουν σήμερα οι συνταξιούχοι εκτός σύνταξης θα ενσωματωθεί στη σύνταξη κατά το ήμισυ το 2026 και όσοι θα μείνουν με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς θα ενσωματωθεί και αυτό στη σύνταξή τους το 2027.

Ωφελημένοι για το 2026 με αυξήσεις για πρώτη φορά ύστερα από το 2023 που ξεπάγωσε η αναπροσαρμογή των συντάξεων, θα είναι οι εξής συνταξιούχοι:

  • Συνταξιούχοι με χαμηλή σύνταξη (700-800 ευρώ) και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς κάτω από 50 ευρώ.
  • Συνταξιούχοι με σύνταξη από 800 ευρώ ως 1.200 ευρώ και προσωπική διαφορά ως 55 ευρώ.
  • Συνταξιούχοι με σύνταξη από 1.200 ευρώ ως 2.000 ευρώ και προσωπική διαφορά ως 105 ευρώ.
  • Συνταξιούχοι με σύνταξη από 2.000 ευρώ ως 2.240 ευρώ και προσωπική διαφορά ως 110 ευρώ.
  • Συνταξιούχοι με σύνταξη από 2.240 ευρώ ως 2.725 ευρώ και προσωπική διαφορά ως 150 ευρώ.

