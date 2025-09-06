Μαρινάκης: Τα μέτρα ισοδυναμούν με περισσότερα έσοδα από την ανάπτυξη και λιγότερους φόρους

«Μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σας έχω καλά νέα», τονίζει σε ανάρτησή του με βίντεο στο διαδίκτυο ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει τα εξής:

«Πρώτον, μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής για δημοσίους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, όλους τους εργαζόμενους, κατά 2 μονάδες.

Δεύτερον, για όσους έχουν παιδιά, μειώνεται επιπλέον ο φόρος αυτός, κατά δύο μονάδες για κάθε παιδί. Για τους δε τρίτεκνους, για εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ ο φόρος πηγαίνει στο 9% από 22% που ήταν, για τους πολύτεκνους μηδενίζεται.

Τρίτον, όσοι είστε μέχρι 25 ετών, για ποσά μέχρι 20.000 ευρώ δεν θα έχετε καθόλου φόρο. Μηδέν φόρος. Ενώ, όσοι είστε μέχρι 30 ετών ο φόρος από το 22% πηγαίνει στο 9%.

Τέταρτον, σε όλη την Ελλάδα, στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους, ο ΕΝΦΙΑ το 2026 μειώνεται στο μισό και το 2027 καταργείται.

Πέμπτον, μειώνεται ο ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά μέχρι 20.000 κατοίκους.

Έκτον, μειώνεται κατά 25% ο φόρος ενοικίου για εισοδήματα από ενοίκιο από 12.000 έως 24.000 ευρώ.

Έβδομον, μείωση τεκμηρίων διαβίωσης για 500.000 Έλληνες, σχετικά με αυτοκίνητα και κατοικίες.

Όγδοον, νέα ανακούφιση για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Διεύρυνση των ευνοϊκών κριτηρίων για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες σε χωριά και οικισμούς μέχρι 1.500 κατοίκους».

Επιπλέον αναφέρει: «Η μείωση των φορολογικών συντελεστών ισχύει από 1.1.2026. Για τους δημοσίους και τους ιδιωτικούς υπαλλήλους αυτό θα φανεί στον μισθό, γιατί θα είναι λιγότερες οι κρατήσεις, άρα θα έχουμε αύξηση στον μισθό. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτό θα φανεί στο αμέσως επόμενο εκκαθαριστικό».

Ο Κυβερνητικός Εκπροσώπος καταλήγει στο συμπέρασμα πως αυτά πως αυτά τα μέτρα ισοδυναμούν με περισσότερα έσοδα από την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και λιγότερους φόρους για όλους τους Έλληνες.

