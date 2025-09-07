Μέτρα ΔΕΘ: Τι κερδίζουν οι νέοι από τις μειώσεις φόρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μεταξύ άλλων μηδενικό φόρο για εργαζόμενους νέους έως 25.000 ευρώ με ετήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ
Μειώσεις φόρων περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων 1,6 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στο «Βελλίδειο» κατά την έναρξη της ΔΕΘ το Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μεταξύ άλλων μηδενικό φόρο για εργαζόμενους νέους έως 25.000 ευρώ με ετήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, στην ομιλία του στο Βελλίδειο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις σήμερα παιδιά. Γι’ αυτό, τον επόμενο χρόνο μειώνουμε κατά 2 ποσοστιαίες όλους τους φορολογικούς συντελεστές, πλην του εισαγωγικού (που είναι 9%). Θα υποχωρούν περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών».
Οι νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύουν από 01/01/2026
Ποιοι νέοι κερδίζουν από τα μέτρα του πρωθυπουργού
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους έως 25 ετών με εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Επίσης προβλέπεται μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30.
Το όφελος της πρωτοβουλίας για τους νέους
- Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ
- Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ
- Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ