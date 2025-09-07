Μέτρα ΔΕΘ: Τι κερδίζουν οι νέοι από τις μειώσεις φόρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μεταξύ άλλων μηδενικό φόρο για εργαζόμενους νέους έως 25.000 ευρώ με ετήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ

Newsbomb

Μέτρα ΔΕΘ: Τι κερδίζουν οι νέοι από τις μειώσεις φόρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μειώσεις φόρων περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων 1,6 δισ. ευρώ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στο «Βελλίδειο» κατά την έναρξη της ΔΕΘ το Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μεταξύ άλλων μηδενικό φόρο για εργαζόμενους νέους έως 25.000 ευρώ με ετήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Ο πρωθυπουργός, μάλιστα, στην ομιλία του στο Βελλίδειο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις σήμερα παιδιά. Γι’ αυτό, τον επόμενο χρόνο μειώνουμε κατά 2 ποσοστιαίες όλους τους φορολογικούς συντελεστές, πλην του εισαγωγικού (που είναι 9%). Θα υποχωρούν περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών».

Οι νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύουν από 01/01/2026

neoi-syntelestes-forologia.jpg

Ποιοι νέοι κερδίζουν από τα μέτρα του πρωθυπουργού

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μηδενικό φόρο για εργαζόμενους έως 25 ετών με εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Επίσης προβλέπεται μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30.

Το όφελος της πρωτοβουλίας για τους νέους

  • Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ
  • Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ
  • Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:17ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Διασώστες σχημάτισαν ανθρώπινο τείχος και απεγκλώβισαν αγόρι από ορμητικό ποτάμι - Δείτε βίντεο

08:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Τι κερδίζουν οι νέοι από τις μειώσεις φόρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Horse παρουσιάζει εύκολη λύση range-extender για ηλεκτρικά

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κοριτσάκι 5 ετών να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο στο Κορδελιό

07:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Τι σημαίνει η μεταρρύθμιση για τις πανελλήνιες εξετάσεις

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Πώς ονόμαζαν τις πολεμικές τριήρεις τους οι αρχαίοι Αθηναίοι - Η «μυστική δύναμη» της ονοματοδοσίας και τα 279 καταγεγραμμένα ονόματα

07:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρεμιέρα ZEEKR στην Ελλάδα με 001, X και 7X – Πόσο κοστίζουν

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσική επίθεση με drones στο Κίεβο: Νεκρή ηλικιωμένη και τουλάχιστον οκτώ τραυματίες

07:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» ανακοινώσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την ομιλία Μητσοτάκη

06:54LIFESTYLE

Έφτασε η ώρα των ριάλιτι σόου - Πότε κάνουν πρεμιέρα

06:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H «μπηχτή» Τσίπρα στον Παύλο Μαρινάκη που πέρασε στα ψιλά

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Σήμερα η αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού»

06:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές μέσα στην εβδομάδα - Τι προβλέπουν Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι -Συμπίπτουν ECMWF και GFS

06:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Ώρα Ελλάδος στη φάση των «16», με την Εθνική μας να αντιμετωπίζει το Ισραήλ

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: «Δεν εκβιάσαμε και δεν απειλήσαμε κανέναν», λέει ο φερόμενος ως «αρχηγός» - Πώς δικαιολογεί τα 175 στρέμματα

06:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Βελλίδειο: Σεμνά δίπλα σε όλους τους πολίτες

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ - Τα 10 μέτρα που εξήγγειλε ο Μητσοτάκης για νέους, οικογένειες, συνταξιούχους - Μειώσεις φόρων για όλους, τέλος η προσωπική διαφορά το 2027 - Οι 4 μεγάλες μεταρρυθμίσεις

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες που θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Σεπτεμβρίου: Σήμερα γιορτάζει η μεγάλη Υμνογράφος της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς θα πείτε χρόνια πολλά

05:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μια ακόμη πολυώροφη πολυκατοικία στο στόχαστρο των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

06:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ - Τα 10 μέτρα που εξήγγειλε ο Μητσοτάκης για νέους, οικογένειες, συνταξιούχους - Μειώσεις φόρων για όλους, τέλος η προσωπική διαφορά το 2027 - Οι 4 μεγάλες μεταρρυθμίσεις

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Σήμερα η αγιοποίηση του 15χρονου «influencer του Θεού»

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

07:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Τι σημαίνει η μεταρρύθμιση για τις πανελλήνιες εξετάσεις

21:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτά είναι όλα τα νέα μέτρα - Αναλυτικά παραδείγματα, ποιοι ωφελούνται

06:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές μέσα στην εβδομάδα - Τι προβλέπουν Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι -Συμπίπτουν ECMWF και GFS

08:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα ΔΕΘ: Τι κερδίζουν οι νέοι από τις μειώσεις φόρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Κρήτης: «Δεν εκβιάσαμε και δεν απειλήσαμε κανέναν», λέει ο φερόμενος ως «αρχηγός» - Πώς δικαιολογεί τα 175 στρέμματα

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αυτός ήταν ο Έλληνας σέρφερ που χάθηκε στα δόντια του καρχαρία - «Χόρευε» με τα κύματα

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

06:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H «μπηχτή» Τσίπρα στον Παύλο Μαρινάκη που πέρασε στα ψιλά

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Σεπτεμβρίου: Σήμερα γιορτάζει η μεγάλη Υμνογράφος της Ορθοδοξίας - Σε ποιούς θα πείτε χρόνια πολλά

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Πώς ονόμαζαν τις πολεμικές τριήρεις τους οι αρχαίοι Αθηναίοι - Η «μυστική δύναμη» της ονοματοδοσίας και τα 279 καταγεγραμμένα ονόματα

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε κοριτσάκι 5 ετών να περιφέρεται μόνο του σε δρόμο στο Κορδελιό

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

07:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» ανακοινώσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την ομιλία Μητσοτάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ