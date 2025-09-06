ΔΕΘ - «Μπηχτή» Μητσοτάκη στους βουλευτές του για το μετρό Θεσσαλονίκης

Αιχμηρό σχόλιο προς την πλευρά των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στη Θεσσαλονίκη, επιφύλαξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ.

Αναφερόμενος στην εξαγγελία για το μετρό που έκανε κατά τη διάρκεια της περσινής του ομιλίας, από το ίδιο βήμα, ότι θα ξεκινήσει σε δύο μήνες, ο κ. Μητσοτάκης δεν δίστασε να παρατηρήσει ότι χειροκρότησαν κάποιοι Θεσσαλονικείς από υποχρέωση. «Δεν το πιστεύατε» προσέθεσε και τόνισε:

«Τώρα όμως το καμάρι της πόλης της Ελλάδας ταξιδεύει ήδη προς την Καλαμαριά, με 5 καινούργιους σταθμούς οι οποίοι θα παραδοθούν το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο του 2026».

