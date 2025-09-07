Μητσοτάκης στο Newsbomb: Οι πολίτες θα μας πουν αν θέλουν αυτοδυναμία ή συνεργασίες

«Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Εκλογές θα γίνουν το 2027», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα αναφερθώ σε ένα τρίπτυχο, που σας έχω ακούσει να το υπερασπίζεστε πολλές φορές. Πολιτική σταθερότητα, αυτοδυναμία και εξάντληση τετραετίας. Αναρωτιέμαι αν από την κάλπη δεν προκύψει αυτοδυναμία και ο λαός σας δείξει ότι θέλει να συνεργαστείτε, θα πάτε σε δεύτερες και σε τρίτες εκλογές; Θα επιμείνετε σε αυτό; Επίσης, αν και ξέρω ότι είστε υπέρμαχος της εξάντλησης της τετραετίας, υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαμε να δούμε πρόωρες κάλπες», ήταν η ερώτηση του Newsbomb.gr και της Αμαλίας Κάτζου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Υπό καμία. Η κυβέρνηση έχει μια ασφαλή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Εκλογές θα γίνουν το 2027. Δεν ξέρω με πόσο μεγαλύτερη σαφήνεια μπορώ να το πω. Τα ίδια ερωτήματα μου κάνατε πάντα κατά τη διάρκεια της πρώτης τετραετίας. Σας διέψευσα. Έχω αποδείξει αυτό το οποίο λέω. Επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα, προφανώς και θέλουμε να κερδίσουμε. Προφανώς και θέλω να κερδίσω τις επόμενες εκλογές, αλλά δεν είναι το μέλημά μου αυτό αυτή τη στιγμή. Το 2023 έδωσα στους πολίτες δεσμεύσεις. Τους μίλησα για μισθούς, για καλύτερο διαθέσιμο εισόδημα, για ένα καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τους μίλησα για μεταρρυθμίσεις, όπως αυτές που περιέγραψα πριν, μη κρατικά πανεπιστήμια. Τους μίλησα για την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και για μια εξωτερική πολιτική με αυτοπεποίθηση. Τους μίλησα για το πώς θα αξιοποιήσουμε τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης για ωφέλεια ολόκληρης της πατρίδας μας. Αυτή ήταν η ατζέντα μας και πολλά ακόμη το 2023. Με ενδιαφέρει να υλοποιήσω αυτή την ατζέντα. Αν έχω πετύχει στους στόχους μου, πιστεύω ότι θα είμαστε συνεπείς στους πολίτες, αλλά δεν θα το κάνουμε αν έχουμε από τώρα το μυαλό μας στο τι θα γίνει το 2027. Δεν το κάναμε ούτε την πρώτη τετραετία, που τότε είχαμε περιθώρια και δημοσκοπικό αέρα να κάνουμε πρόωρες εκλογές. Αυτοί είναι τακτικισμοί. Το τι θα γίνει το 2027 θα το αποφασίσουν οι πολίτες το 2027. Οι πολίτες θα μας υποδείξουν τελικά αν θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβερνήσεις συνεργασίας».