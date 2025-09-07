Κωστής Χατζηδάκης: «Η μείωση φορολογικών συντελεστών είναι οριζόντια - Αφορά όλους τους πολίτες»

Για το «ψαλίδι» στον ΕΝΦΙΑ, τη μείωση ΦΠΑ στα ακριτικά χωριά και το νέο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις μίλησε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης

Το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε το Σάββατο στην ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερμήνευσε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Οριζόντια φορολογική μείωση - Λιγότεροι φόροι για όλους»

Λιγότερους φόρους για την μεσαία τάξη, ακόμα λιγότερους για νοικοκυριά με παιδιά και καθόλου ή ελάχιστους φόρους σε νέους έως 30 ετών προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, όπως ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στην ομιλία του, καταργείται ο ΕΝΦΙΑ στα χωριά και μειώνεται ο ΦΠΑ σε δεκάδες νησιά του Αιγαίου.

«Υπήρχε ένα αφήγημα από την αντιπολίτευση οτι η κυβέρνηση κρατά τα λεφτά και δεν τα δίνει και ότι η αντιπολίτευση θα μοιράσει χρήματα στον κόσμο. Με τις κινήσεις μας από τον Απρίλιο μέχρι τώρα, καταρρέει αυτό το αφήγημα. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και το φορολογικό και καταφέρνει να αυξάνει τα έσοδα. Το πακέτο Μητσοτάκη στηρίζεται σε μία σοβαρή οικονομική πολιτική.», ανέφερε σε δηλώσεις του στον ΣΚΑΙ ο Κωστής Χατζηδάκης.

Για την μείωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους

«Έχει κοστίσει πράγματι σε όλους τους ανθρώπους που εξακολουθούν από το 2009 να μην βλέπουν αύξηση στις συντάξεις τους. Αυτό θα καταργηθεί σε δύο φάσεις. Θα μειωθεί στο μισό το 2026 και θα καταργηθεί οριστικά το 2027.», σχολίασε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Για τον ΕΝΦΙΑ

«Η μείωση του ΕΝΦΙΑ αφορά σπίτια σε χωριά με αξία από την Εφορία αξίας 400.000 ευρώ. Είναι μήνυμα στήριξης της υπαίθρου σπιτια σε χωρια με αξια απο την εφορια αξιας 400.00ο ευρω. ειναι μηνυμα στηριξης της υπαιθρου. Είχαμε ξεχάσει σημαντικές κατηγορίες ανθρώπων στα μέτρα, όπως οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι νέοι και τα χωριά μας.»

Για τη φορολογική μείωση στα ακριτικά νησιά

«Από το 2021 υπήρχε μία δυνητική πρόβλεψη στη σχετική κοινοτική νομοθεσία για τη δυνατότητα στο νότιο και βόρειο Αιγαίο να υπάρχουν χαμηλοί συντελεστές ΦΠΑ κυρίως στα νησιά με αρκετούς μετανάστες. Πλέον το μέτρο αυτό επεκτείνεται σε νησιά του νοτίου και βορείου Αιγαίου και στη Σαμοθράκη με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους.»

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αντιπρόεδρος της Κυρβέρνησης, θα υπάρξει οριζόντια μείωση των φορολογικών συντελεστών. Δεν είναι μόνο για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, είναι για δημόσιους υπάλληλους. Άρα αυτή η αλλαγή επιδρά στην αύξηση του εισοδήματος και των δημοσίων υπαλλήλων και στη μείωση της φορολογίας τόσο για συνταξιούχους όσο και για ελέυθερους επαγγελματίες.», συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Για δημόσιους υπαλλήλους

«Ανάλογα με την αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση μισθών και στους δημοσίους υπάλλήλους. Αυτό το μέτρο θα ισχύει από τον Απρίλιο του 2026 και μετά.»

Για Ένοπλες Δυνάμεις

«Θα υπάρξει σημαντική μισθολογική αύξη στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας από τον Οκτώβριο κιόλας».

Στη συνέχεια ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στο ιδιωτικό χρέος, σημειώνοντας ότι «έχουν αναβληθεί σημαντικές πρωτοβουλίες όλα αυτά τα χρόνια. Έγινε υποχρεωτικός ο εξωδικαστικός μηχανισμός. Πάνω από 30.000 συμπλίτες μας έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση.»

