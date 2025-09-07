Μέτρα ΔΕΘ: Σε αυτά τα τρία στρατόπεδα θα κτιστούν 2.000 διαμερίσματα

Αδρανή ακίνητα του ελληνικού Δημοσίου θα αποδίδονται στην ελληνική κοινωνία, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ, παρουσιάζοντας και τις τρεις πρώτες αξιοποιήσεις στρατοπέδων, στα οποία θα κτιστούν 2.000 διαμερίσματα.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά από τη ΔΕΘ: «Σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Αμυνας δρομολογείται σε τρία στρατόπεδα (στο Μοσχάτο, το στρατόπεδο “ΖΙΑΚΑ” στη Θεσσαλονίκη, το στρατόπεδο “Μανουσογιαννάκη” στην Πάτρα) να κτιστούν με πρωτοβουλία των Ενόπλων Δυνάμεων 2.000 διαμερίσματα, το 25% αυτών θα διατεθούν για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και το 75% θα αποδοθούν σε συμπολίτες που δεν έχουν πρώτη κατοικία. Αυτό θα συνεχιστεί αποδίδοντας στην κοινωνία αδρανή ακίνητα του δημοσίου».

Ποια είναι όμως τα στρατόπεδα, στα οποία θα κτιστούν τα 2.000 διαμερίσματα; Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά είναι τα εξής:

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ "ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ" ΧΑΪΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ: Έκταση 145 στρεμμάτων περίπου (2 ή 3 γεωτεμάχια), κατασκευή 58 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 696 διαμερίσματα.

Έκταση 145 στρεμμάτων περίπου (2 ή 3 γεωτεμάχια), κατασκευή 58 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 696 διαμερίσματα. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ "ΖΙΑΚΑ", ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Έκταση 128 στρεμμάτων περίπου (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 50 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 600 διαμερίσματα.

Έκταση 128 στρεμμάτων περίπου (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 50 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 600 διαμερίσματα. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ "ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ", ΠΑΤΡΑ: Έκταση 150 στρεμμάτων (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 60 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 720 διαμερίσματα.

