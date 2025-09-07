Μητσοτάκης: Δεν έχω πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο - Εκλογές το 2027

«Δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, τονίζοντας ότι «πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις».

«Η διατήρηση των κανόνων του παιχνιδιού είναι προϋπόθεση για το πώς θα τοποθετηθούν όλοι σε μια εκλογική αναμέτρηση. Πιστεύω στις μονοκομματικές κυβερνήσεις. Η αυτοδυναμία φάνταζε δύσκολη και πριν από τις εκλογές του 2023. Οι εκλογές του 2027 δεν είναι το πρώτο μου μέλημα, αλλά η υλοποίηση του σχεδίου μας. Άρα κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο θα είναι το τοπίο το 2027. Άρα η ερώτηση για μετεκλογικές συνεργασίες δεν μπορεί να απαντηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.