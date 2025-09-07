Μητσοτάκης για Σαμαρά: «Δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά - Βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του»

«Βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του». Αυτό απάντησε σε ερώτημα δημοσιογράφου από το ΒΗΜΑ για τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος ρώτησε: «Κύριε πρόεδρε το 2019 όταν κερδίσατε τις εκλογές διαβεβαιώνατε ότι θα είχατε καλές σχέσεις με τους προκατόχους σας, αναφέρομαι στον κ. Κώστα Καραμανλή και τον κ. Αντώνη Σαμαρά, και είχατε πει τότε ότι θα τους συμβουλεύεστε. Εδώ και κάποιους μήνες ο κ. Σαμαράς έχει διαγραφεί από την Νέα Δημοκρατία. Τι συνέβη και άλλαξε αυτό το διάστημα; Ο κ. Σαμαράς πρόσφατα με μία συνέντευξη στο βήμα διαπίστωσε την ύπαρξη πολιτικού κενού, το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τους δύο προκατόχους σας και πώς θα αντιδράσετε εάν δημιουργηθεί ένα κόμμα, δίπλα στην Νέα Δημοκρατία;»

Απαντώντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Για τον κ. Σαμαρά δεν μπορώ να απαντήσω πολιτικά. Βλέπω έναν πατέρα που έχασε το παιδί του. Η δουλειά του πρωθυπουργού είναι μοναχική και οι τέως πρωθυπουργοί το γνωρίζουν. Υπήρξαν διαφωνίες σε πεδίο πολιτικής, θεωρώ όμως ότι η μεγάλη εικόνα είναι η εικόνα μιας παράταξης που είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας και μπορεί να κρατήσει το ελληνικό σκάφος ασφαλές σε δύσκολους καιρούς. Και πιστεύω ότι αυτό θα επικρατήσει».

«Να το εκλάβω ως άνοιγμα;», τον ρώτησε δημοσιογράφος και ο κ. Μητσοτάκης απάντησε: «Να το εκλάβετε όπως εσείς νομίζετε».