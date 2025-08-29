Αντώνης Σαμαράς για Λένα: «Είμαστε ευγνώμονες για την συμπαράστασή σας στο βαθύτατο πένθος μας»

«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα».

Με αυτά τα λόγια η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά θέλησε να εκφράσει την ευχαρίστηση της για την συμπαράσταση του κόσμου στο πένθος για τον χαμό της Λένας Σαμαρά, η οποία πέθανε στα 34 της χρόνια.

Την ανακοίνωση υπογράφουν εκτός από τον πρώην πρωθυπουργό, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος του, Κώστας.

Οι δραματικές ώρες μέχρι το αιφνίδιο τέλος της 34χρονης κόρης του Αντώνη Σαμαρά

Το απόγευμα της Πέμπτης, 7 Αυγούστου, η Λένα Σαμαρά εμφάνισε έντονη ζάλη ως πρόδρομο σύμπτωμα επιληπτικού επεισοδίου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Σισμανόγλειο. Υποβλήθηκε σε αναλυτικές εξετάσεις, όλες όσες προβλέπονταν, και εξετάστηκε από νευρολόγους.

Οι γιατροί συνέστησαν περαιτέρω νευρολογικό έλεγχο, ο οποίος δεν μπορούσε να γίνει στο Σισμανόγλειο, γιατί δεν διαθέτει νευρολογική κλινική. Η 34χρονη, σε σταθερή κατάσταση και χωρίς ένδειξη που να σηματοδοτεί κίνδυνο, μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, που είχε γενική εφημερία.

Στον Ευαγγελισμό, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό ξεκίνησαν άμεσα, περαιτέρω εξετάσεις στην 34χρονη. Καθώς ήταν σε εξέλιξη ο καρδιολογικός έλεγχος και οι γιατροί έπαιρναν το ιστορικό της, υπέστη ανακοπή.

Σημειώνεται ότι οι επιληπτικές κρίσεις μπορούν να διαταράξουν τον φυσιολογικό ρυθμό της καρδιάς και να οδηγήσουν σε ασυστολία, που είναι πλήρης διακοπή του καρδιακού παλμού. Οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, καθώς δεν είχε ένδειξη για απινίδωση, όμως δεν τα κατάφεραν.

Οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά, βρίσκονταν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η σπαρακτική ανάρτηση του αδελφού της - «Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί τα γενέθλιά μου»

Λίγες ημέρες πιο πριν, μετά τον αιφνίδιο θάνατο της Λένας Σαμαρά, η οποία έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών το βράδυ της 7ης Αυγούστου, ο αδελφός της, Κώστας προχώρησε σε μια ανάρτηση που ραγίζει καρδιές.

Μέσω social media ανέβασε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό αγκαλιά με την αδελφή του και εξομολογήθηκε ότι δεν θα ζητούσε τίποτε άλλο παρά μόνο να περάσουν μαζί την σημερινή ημέρα.

«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω… Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δεν θα ζητούσα… Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές. Αντεύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στην ζωή σας».

Δύο ημέρες μετά την κηδεία της Λένας, ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς πραγματοποίησε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να ευχαριστήσει όσους του έστειλαν μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης για την τραγική απώλεια που βιώνει αυτός, η μητέρα του Γεωργία και ο πατέρας του και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά», έγραψε στην ανάρτησή ο Κώστας Σαμαράς.