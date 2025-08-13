Λένα Σαμαρά: Η πρώτη ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα μετά την κηδεία της

Άφατη θλίψη επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά, που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' νεκροταφείου Αθηνών.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών το βράδυ της 7ης Αυγούστου.

Δύο ημέρες μετά την κηδεία της, ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς πραγματοποίησε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να ευχαριστήσει όσους του έστειλαν μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης για την τραγική απώλεια που βιώνει αυτός και η οικογένειά του.

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά», έγραψε στην ανάρτησή ο Κώστας Σαμαράς.

https://www.instagram.com/p/DNSnXyRMCLe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο σπαρακτικός επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά

Συγκλόνισε ο Αντώνης Σαμαράς με τον επικήδειο λόγο που εκφώνησε αποχαιρετώντας την αγαπημένη του κόρη, Λένα, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή αργά το βράδυ της 7ης Αυγούστου.

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ.

Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί.

Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ.

Μαζί της θα’ μαστε συνέχεια.

Δίπλα στο φως το δικό της.

Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της.

Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που -όταν έπρεπε- γινόταν και αρχοντιά ελληνική.

Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα.

Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο.

Δίπλα στο “σ’ αγαπώ” το δικό της.

Δίπλα στο “να προσέχεις μπαμπά” το δικό της.

Δίπλα σε αυτήν την σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου πρόσφερνε, χωρίς αντάλλαγμα.

Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του;

Τι να πει μία μάνα που δεν θα ξανα-αγκαλιάσει το σπλάχνο της;

Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο;

Τι να πω σαν πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή την μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με το χαμό της τόσους πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε;

Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στο Θεό. Έλαμπε όταν έδινε.

Για αυτό και εγώ ευχαριστώ το Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο…