Λένα Σαμαρά: Η πρώτη ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα μετά την κηδεία της

«Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά», έγραψε μεταξύ άλλων στη συγκινητική ανάρτησή του ο Κώστας Σαμαράς 

Newsbomb

Λένα Σαμαρά: Η πρώτη ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα μετά την κηδεία της

Ο Κώστας και η Λένα Σαμαρά 

ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άφατη θλίψη επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά, που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' νεκροταφείου Αθηνών.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών το βράδυ της 7ης Αυγούστου.

Δύο ημέρες μετά την κηδεία της, ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς πραγματοποίησε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, θέλοντας να ευχαριστήσει όσους του έστειλαν μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης για την τραγική απώλεια που βιώνει αυτός και η οικογένειά του.

«Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας. Ειλικρινά μας έχουν συγκινήσει απέραντα, όλα τα μηνύματά σας. Να είστε όλες και όλοι καλά», έγραψε στην ανάρτησή ο Κώστας Σαμαράς.

https://www.instagram.com/p/DNSnXyRMCLe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο σπαρακτικός επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά

Συγκλόνισε ο Αντώνης Σαμαράς με τον επικήδειο λόγο που εκφώνησε αποχαιρετώντας την αγαπημένη του κόρη, Λένα, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή αργά το βράδυ της 7ης Αυγούστου.

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ.

Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί.

Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ.

Μαζί της θα’ μαστε συνέχεια.

Δίπλα στο φως το δικό της.

Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της.

Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που -όταν έπρεπε- γινόταν και αρχοντιά ελληνική.

Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα.

Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο.

Δίπλα στο “σ’ αγαπώ” το δικό της.

Δίπλα στο “να προσέχεις μπαμπά” το δικό της.

Δίπλα σε αυτήν την σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου πρόσφερνε, χωρίς αντάλλαγμα.

Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του;

Τι να πει μία μάνα που δεν θα ξανα-αγκαλιάσει το σπλάχνο της;

Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο;

Τι να πω σαν πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή την μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με το χαμό της τόσους πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε;

Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στο Θεό. Έλαμπε όταν έδινε.

Για αυτό και εγώ ευχαριστώ το Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο…

Καλό ταξίδι Λενάκο μου».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:49ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πούμα επιτέθηκε σε 11χρονο κορίτσι στο σπίτι του - Κυνήγησε και την μητέρα του παιδιού

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία: Εφιαλτικές εικόνες στο χωριό Σταμνά - Καμένα ελαιόδεντρα και περιβόλια

14:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτιές: Μήνυμα συμπαράστασης Ανδρουλάκη στους πυρόπληκτους και τους πυροσβέστες

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Σοβαρά προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάτρα - Δείτε βίντεο

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Καταστράφηκε ολοσχερώς γνωστή ταβέρνα στον Αγαλά Ζακύνθου – «Δεν θα ξανανοίξει ποτέ», λέει η ιδιοκτήτρια στο Newsbomb – Εικόνες που σοκάρουν

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Κίθ ΜακΝάλι: Αποκάλυψε ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με την Τζίλιαν Άντερσον

14:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Στην αποστολή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αλλά δεν παίζει ούτε με Μαυροβούνιο

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Κατεπείγουσα έρευνα για εμπρησμούς σε Ήπειρο – Παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων

14:16ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Η φωτιά απειλεί την Πάτρα, δύσκολες ώρες σε Παλιά Φιλιππιάδα και Χίο

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Παλιά Φιλιππιάδα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Ζηρού - Δείτε εικόνες

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η πρώτη ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα μετά την κηδεία της - «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου»

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Untamed: Bασίζεται σε αληθινή ιστορία η σειρά του Netflix; Ο «δολοφόνος του Πάρκου Γιοσέμιτι» και τα σκοτεινά μυστικά

14:05ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Κάηκαν 550 οχήματα που φυλάσσονταν στο Τελωνείο Πατρών

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Αρτέμιδα: Βίντεο ντοκουμέντο από την φονική παράσυρση 74χρονου

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά απειλεί την πόλη της Πάτρας: Σπίτια στις φλόγες, συμφορά αν περάσει η φωτιά στον ΧΥΤΑ

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σοβαρό εργατικό ατύχημα για 53χρονο που έπεσε σε γκρεμό από ύψος 7 μέτρων

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη

13:45LIFESTYLE

Netflix: Στην κορυφή ο δεύτερος κύκλος της σειράς «Wednesday» με 50 εκατομμύρια views

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στις Αφίδνες: Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω ανατροπής οχήματος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:16ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Απόγνωση από τα πύρινα μέτωπα – Η φωτιά απειλεί την Πάτρα, δύσκολες ώρες σε Παλιά Φιλιππιάδα και Χίο

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η πρώτη ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα μετά την κηδεία της - «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου»

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η φωτιά απειλεί την πόλη της Πάτρας: Σπίτια στις φλόγες, συμφορά αν περάσει η φωτιά στον ΧΥΤΑ

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Καταστράφηκε ολοσχερώς γνωστή ταβέρνα στον Αγαλά Ζακύνθου – «Δεν θα ξανανοίξει ποτέ», λέει η ιδιοκτήτρια στο Newsbomb – Εικόνες που σοκάρουν

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Τρομάζει η «νέα κινεζική πανδημία» με 10.000 κρούσματα - Θέμα χρόνου η Ευρώπη

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στην Πάτρα: Ελικόπτερο κάνει ρίψη νερού τη στιγμή που αυτοκίνητα περνούν από κάτω

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Μελβούρνη: Το σπαρακτικό αντίο στην 39χρονη Ελληνοαυστραλή που δολοφονήθηκε - «Καλή αντάμωση κορούλα μου, στο φως των αγγέλων»

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Το ξέσπασμα εθελόντριας για τη φωτιά στην Πάτρα: «Δεν προλάβαμε να τα σώσουμε όλα, ντροπή σας ξεφτίλες του πληκτρολογίου»

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Κατεπείγουσα έρευνα για εμπρησμούς σε Ήπειρο – Παρέμβαση του Εισαγγελέα Εφετών Ιωαννίνων

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Κραυγή αγωνίας από τον Αντιδήμαρχο Πάτρας: «Θα καίει η πόλη - Η κατάσταση είναι τραγική»

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Γροθιά στο στομάχι η φωτογραφία με εξαντλημένους πυροσβέστες ξαπλωμένους στη μέση του δρόμου

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας - Πατέρας Γερβάσιος: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής»

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική τελευταία συνάντηση: Πώς πέθανε η 33χρονη σχεδιάστρια του Μανχάταν στο πολυτελές γιοτ του μεγιστάνα 

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Κουνέλια «Φρανκενστάιν»: Φυτρώνουν κέρατα και πλοκάμια στο κεφάλι τους - «Μην τα αγγίζετε»

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα – Η εξήγηση του δημοσιογράφου για το «να φύγεις γιατί έτσι γουστάρω» στον «αέρα» του ΣΚΑΪ: «Δεν ήταν πολίτης απλός»

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αχαΐα: Συναγερμός για κτηνοτρόφο που αγνοείται - Γύρισε να σώσει τα αιγοπρόβατά του

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Με «αντιπύρ» σταμάτησαν τη φωτιά σε Κερί και Λιθακιά στη Ζάκυνθο

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Μελβούρνη: Άστεγος δολοφόνησε Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύντροφό της

09:14ΕΘΝΙΚΑ

Επέτειος «επακούμβησης»: Ένα σαφές μάθημα για το μέλλον - Ειδικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ