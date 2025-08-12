Κηδεία Λένας Σαμαρά: Ο βουβός πόνος, το συγκινητικό «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά και τα... φτωχά λόγια

Σε κλίμα συγκίνησης και βουβού πόνου το «ύστατο χαίρε» στην Λένα Σαμαρά

Ανθή Κουρεντζή

Κηδεία Λένας Σαμαρά: Ο βουβός πόνος, το συγκινητικό «αντίο» του Αντώνη Σαμαρά και τα... φτωχά λόγια
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Τα λόγια είναι φτωχά», έγραφε το στεφάνι που απέστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κηδεία της Λένας Σαμαρά, συνοψίζοντας τις σκέψεις όλων εκείνων που πληροφορήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου τον αιφνίδιο θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, σε ηλικία 34 ετών από καρδιακή ανακοπή.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου, στις 13:00 πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών για να στηρίξει την οικογένεια Σαμαρά στην ανείπωτη τραγωδία που βιώνουν τα τελευταία 24ωρα και να πουν το ύστατο χαίρε στην 34χρονη Λένα, που έφυγε τόσα άδικα από την ζωή.

Κηδεία Σαμαρά

Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb

«Κουράγιο και δύναμη πρόεδρε»

Λίγο μετά τις 12:00 έφτασε στο Α' Νεκροταφείο η μητέρα της Λένας Σαμαρά, Γεωργία συνοδευόμενη από συγγενείς της. Με σκυμμένο το κεφάλι και τον πόνο «ζωγραφισμένο» στο βλέμμα, η Γεωργία Σαμαρά μπήκε στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων αποδεχόμενη τα συλλυπητήρια του συγκεντρωμένου πλήθους.

Λίγο αργότερα, κατέφτασε στην εκκλησία, συνοδευόμενος από τον γιο του, Κώστα και ο Αντώνης Σαμαράς, με το κόσμο να τον χειροκροτά και να φωνάζει «κουράγιο και δύναμη πρόεδρε».

Γεωργία Σαμαρά

Η μητέρα της Λένας Σαμαρά, Γεωργία / Eurokinissi

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά

Η στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς αποχωρεί από το νεκροταφείο

Χάρης Γκίκας
Κηδεία Λένας Σαμαρά

Η στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς αποχωρεί από το νεκροταφείο

Χάρης Γκίκας

Πλήθος κόσμου για το «ύστατο χαίρε» στην Λένα Σαμαρά

Εκπρόσωποι του πολιτικού, νομικού και καλλιτεχνικού κόσμου έδωσαν το παρών στο Α' Νεκραταφείο Αθηνών για να αποχαιρετήσουν την Λένα Σαμαρά.

Ανάμεσα στους παρευρισκομένους ήταν: ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, η φίλη της Λένας, Λίλιαν Βιλδιριδη, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θ. Φορτσάκης, η Σοφία Βούλτεψη, o Ευάγγελος Βενιζέλος, o Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ο καθηγητής Ιωάννης Μάζης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Νίκος Δένδιας, Λίνα Μενδώνη, Βασίλης Κικίλιας, Θάνος Πλεύρης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Παύλος Μαρινάκης, Σταύρος Παπασταύρου, Βασίλης Κικίλιας, Τάκης Θεοδωρικάκος, η Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, ο Χρήστος Σταϊκούρας, η Δόμνα Μιχαηλίδου, η Σοφία Ζαχαράκη, ο Γιάννης Τραγάκης, ο Νότης Μηταράκης. Από το ΠΑΣΟΚ έδωσαν το παρών ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Γιάννης Μανιάτης, ο Νίκος Σηφουνάκης και η Νάντια Γιαννακοπούλου. Παρούσα και η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Κικίλιας

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Eurokinissi
Κωστής Χατζηδάκης

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Eurokinissi
κεραμέως κηδεια

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως

Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Νίκος Δένδιας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Eurokinissi

Επίσης, παρευρέθηκαν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντι Μπελέρης, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο γνωστός δικηγόρος Αλέξανδρος Λυκουρέζος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Από τον καλλιτεχνικό κόσμο το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, η Μιμή Ντενίση, η οποία συνδέεται φιλικά με την οικογένεια Σαμαρά, ο Αντώνης Ρέμος και ο ηθοποιός Κώστας Σπυρόπουλος.

remos.jpg

O τραγουδιστής, Αντώνης Ρέμος

Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb
κώστας-σπυρόπουλος

Newsbomb

Ξεχώρισε το στεφάνι του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ανάμεσα στα πολλά στεφάνια που εστάλησαν, εκείνο που ξεχώρισε ήταν του πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα, συμμετείχαν στον πόνο της οικογένειας του Αντώνη Σαμαρά με μια απλή φράση: «Τα λόγια είναι φτωχά...», συνοψίζοντας σε μία φράση όλο τον πόνο του τραγικού αυτού συμβάντος.

κηδεία Σαμαρά

To στεφάνι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Φωτ. Χάρης Γκίκας/ Newsbomb
Μητσοτάκης - Μαρέβα

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Eurokinissi
Μητσοτάκης - Μαρέβα

Ο πρωθυπουργός μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα στην κηδεία της Λένας Σαμαρά

Eurokinissi

Ο συγκινητικός επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά

«Η πιο δύσκολη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που λάτρεψες τόσο πολύ.

Η πιο αφύσικη στιγμή είναι να αποχαιρετάς κάποιον που είναι το ίδιο σου το παιδί.

Όμως δεν την αποχαιρετούμε σήμερα την Λένα μας, ούτε η Γεωργία, ούτε ο Κώστας, ούτε η γιαγιά της, ούτε εγώ.

Μαζί της θα’ μαστε συνέχεια.

Δίπλα στο φως το δικό της. Δίπλα στο χαμόγελο το δικό της. Δίπλα στην ταπεινοφροσύνη την δικιά της που –όταν έπρεπε– γινόταν και αρχοντιά ελληνική. Δίπλα στα τόσα λαμπερά, τα γαλάζια τα μάτια τα δικά της, ένα κομμάτι λάμψης από Ελλάδα και αγάπη που μοίραζε απλόχερα.

Δίπλα στην καλοσύνη την δικιά της, που χάριζε ηρεμία, φροντίδα και κουράγιο. Δίπλα στο “σ’ αγαπώ” το δικό της. Δίπλα στο “να προσέχεις, μπαμπά” το δικό της. Δίπλα σε αυτήν την σιωπηλή αλλά πανάκριβη, αυθεντικά αγνή και απροσποίητη ακτινοβολία αγάπης που σου πρόσφερνε, χωρίς αντάλλαγμα.

Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του;

Τι να πει μία μάνα που δεν θα αγκαλιάσει ξανά το σπλάχνο της;

Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο;

Τι να πω ως πατέρας, για αυτήν την πνοή αγάπης που γέμιζε τη ζωή μας, για αυτή την μυστική αύρα καλοσύνης της Λένας, που συγκίνησε με το χαμό της τόσους πολλούς, που τόσο πολύ ευγνωμονούμε;

Πίστευε πολύ η Λένα στο καλό και στον Θεό.

Έλαμπε όταν έδινε.

Για αυτό και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνο…

Καλό ταξίδι, Λενάκο μου».

κηδεία Λένας Σαμαρά

Συντετριμμένος ο Αντώνης Σαμαράς στην κηδεία της κόρης του Λένας, εν μέσω πλήθους κόσμου

Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb
Κηδεία της Λένας Σαμαράς

Η στιγμή που βγαίνει το φέρετρο από την εκκλησία

