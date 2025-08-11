Ο επικήδειος του Αντώνη Σαμαρά: «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια»

Η στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς αποχωρεί από το νεκροταφείο

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Ρεπορτάζ: Ανθή Κουρεντζή

Συγκλόνισε ο Αντώνης Σαμαράς με τον επικήδειο λόγο που εκφώνησε αποχαιρετώντας την αγαπημένη του κόρη, Λένα, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή αργά το βράδυ της 7ης Αυγούστου.

«Τι να πει ένας πατέρας που χάνει το παιδί του; Τι να πει μια μητέρα που χάνει το σπλάχνο της; Τι να πει ένας αδελφός που χάνει το άλλο του μισό, όταν η ψυχή του χάνει τον πιο πιστό της σύντροφο; Τι να πω σαν πατέρας γι' αυτή την πνοή αγάπης που γέμισε τη ζωή μας, γι' αυτή τη μυστική αύρα καλοσύνης που συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς;», ήταν τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά.

«Δεν αποχαιρετούμε τη Λένα σήμερα. Μαζί της θα είμαστε συνέχεια, δίπλα στο φως, το χαμόγελο, την ταπεινοφροσύνη της. Δίπλα στα λαμπερά γαλάζια της μάτια, ένα κομμάτι λάμψης από την Ελλάδα. Δίπλα στην αγάπη της που την προσέφερε χωρίς αντάλλαγμα. Η Λένα Συγκίνησε με τον χαμό της τόσους πολλούς που τόσο ευγνωμονούσε. Στο καλό, Λένα, στο καλό και στον Θεό. Η Λένα έλαμπε όταν έδινε. Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο έστω για 34 χρόνια. Καλό ταξίδι στον Παράδεισο», είπε ο πρώην Πρωθυπουργός κλείνοντας.

Στη συνέχεια ακολούθησε η ταφή, που πραγματοποιήθηκε παρουσία στενού οικογενειακού κύκλου. Κατά την έξοδό του από το νεκροταφείο πλήθος κόσμου χειροκροτούσε τον Αντώνη Σαμαρά και του φώναζε «Καλό κουράγιο, καλή δύναμη».

Η στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς αποχωρεί από το νεκροταφείο Χάρης Γκίκας

Μάλιστα, όταν ο πρώην πρωθυπουργός μπήκε στο αυτοκίνητο για να αποχωρήσει ο κόσμος του χάιδευε το τζάμι και χειροκροτούσε.

Ο κόσμος χάιδευε το τζάμι του αυτοκινήτου της οικογένειας Σαμαρά και φώναζε «Καλό κουράγιο, καλή δύναμη» Χάρης Γκίκας

Η κηδεία στο Α΄Νεκροταφείο

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε σήμερα η κηδεία της 34χρονης Λένας Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή αργά το βράδυ της 7ης Αυγούστου.

Από νωρίς ο κόσμος είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται για την κηδεία, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α' νεκροταφείου Αθηνών.

Με δάκρυα στα μάτια και υποβασταζόμενη έφτασε η μητέρα της Λένας, Γεωργία Σαμαρά.

Η μητέρα της Λένας Σαμαρά, Γεωργία Eurokinissi

Στη συνέχεια χειροκροτούμενος έφτασε ο Αντώνης Σαμαράς με τον γιο του, Κώστα.

Ο Αντώνης Σαμαράς με τον γιο του Eurokinissi

Παρόντες και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας και ο πρώην Πρόεδρος, Προκόπης Παυλόπουλος.

O πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Ανάμεσα στα υπόλοιπα, ξεχώρισε το στεφάνι του πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα, συμμετέχουν στον πόνο της οικογένειας του Αντώνη Σαμαρά με μια απλή φράση: Τα λόγια είναι φτωχά...

Ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του έφτασαν λίγο αργότερα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα στην κηδεία της Λένας Σαμαρά Eurokinissi

To στεφάνι του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην κηδεία της Λένας Σαμαρά Φωτ. Χάρης Γκίκας/ Newsbomb

Παρών και ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην αρχηγός της ΝΔ, Κώστας Καραμανλής, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Νατάσσα.

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής με τη σύζυγό του, Νατάσσα Χάρης Γκίκας/ Newsbomb

Δείτε εικόνα:

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσιούτσιας Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Προσήλθαν μεταξύ άλλων η φίλη της Λένας, Λίλιαν Βιλδιριδη, ο καθηγητής Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο πρώην πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θ. Φορτσάκης, η Σοφία Βούλτεψη, o Ευάγγελος Βενιζέλος, o Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο καθηγητής Ιωάννης Μάζης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Νίκος Δένδιας, Λίνα Μενδώνη, Θάνος Πλεύρης, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Παύλος Μαρινάκης, Σταύρος Παπασταύρου, Βασίλης Κικίλιας, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Γιάννης Τραγάκης, ο Νότης Μηταράκης, από το ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Γιάννης Μανιάτης, ο Νίκος Σηφουνάκης, η Νάντια Γιαννακοπούλου και επίσης η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ο διοικητής Τραπέζης της Ελλάδας Γιάννης Στουρνάρας, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντι Μπελέρης, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο γνωστός δικηγόρος Αλέξανδρος Λυκουρέζος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου Χάρης Γκίκας

Με δάκρυα στα μάτια και η Μιμή Ντενίση, ενώ παρών και ο ηθοποιός Κώστας Σπυρόπουλος, αλλά και ο τραγουδιστής, Αντώνης Ρέμος.

O τραγουδιστής, Αντώνης Ρέμος Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ , Ελίζα Βόζεμπεργκ Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb

O Γιάννης Τραγάκης Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb

O Χρήστος Σταϊκούρας Φωτ.: Χάρης Γκίκας/Newsbomb

Ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης Newsbomb/Χάρης Γκίκας

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης στην κηδεία της Λένας Σαμαρά Eurokinissi

Μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας ακολούθησε η ταφή στην οποία παραβρέθηκε μονάχα ο στενός οικογενειακός κύκλος και δεν επετράπη δημοσιογραφική κάλυψη.

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στο τελευταίο αντίο της Λένας Σαμαρά Χάρης Γκίκας

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» στο τελευταίο αντίο της Λένας Σαμαρά Χάρης Γκίκας

Η στιγμή που βγαίνει το φέρετρο από την εκκλησία

Η στιγμή που βγαίνει το φέρετρο από την εκκλησία

Η επιθυμία της οικογένειας

Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», αναφέρεται από πλευράς οικογένειας και συγκεκριμένα, παρατίθενται προτάσεις για παροχή βοήθειας :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ) IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)

