Λένα Σαμαρά: Σήμερα το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 34χρονης Λένας Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή αργά το βράδυ της 7ης Αυγούστου.

Η κηδεία όπως ενημέρωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 το μεσημέρι στον ΙΝ Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου Αθηνών.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε χαρακτηριστικά ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Υπεθυμίζεται ότι η 34χρονη έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έπειτα από επιληπτικό επεισόδιο που υπέστη και τελικά κατέληξε από ανακοπή.

Ο ξαφνικός θάνατος της Λένας Σαμαρά σκόρπισε θλίψη και οδύνη στην κοινή γνώμη, αλλά και τον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Η επιθυμία της οικογένειας

Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», αναφέρεται από πλευράς οικογένειας και συγκεκριμένα, παρατίθενται προτάσεις για παροχή βοήθειας :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ) IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)

