Λένα Σαμαρά: Σήμερα το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Ποια είναι η επιθυμία της οικογένειας του πρώην πρωθυπουργού

Newsbomb

Λένα Σαμαρά: Σήμερα το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 34χρονης Λένας Σαμαρά, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή αργά το βράδυ της 7ης Αυγούστου.

Η κηδεία όπως ενημέρωσε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 το μεσημέρι στον ΙΝ Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου Αθηνών.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε χαρακτηριστικά ο πατέρας της και πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Υπεθυμίζεται ότι η 34χρονη έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έπειτα από επιληπτικό επεισόδιο που υπέστη και τελικά κατέληξε από ανακοπή.

Ο ξαφνικός θάνατος της Λένας Σαμαρά σκόρπισε θλίψη και οδύνη στην κοινή γνώμη, αλλά και τον πολιτικό κόσμο της χώρας.

Η επιθυμία της οικογένειας

Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», αναφέρεται από πλευράς οικογένειας και συγκεκριμένα, παρατίθενται προτάσεις για παροχή βοήθειας :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ) IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:38LIFESTYLE

Δήμητρα Παπαδήμα: «Ήμουν αυτοκαταστροφική, πήγα να πηδήξω δύο φορές από το μπαλκόνι»

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Τρομακτική προειδοποίηση ειδικού για μεταφορά τάσης

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Πριν το κόμμα θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη ΔΕΘ- Γιατί στήνει δίπολο από το παρελθόν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Οινόη – Βελτιωμένη η εικόνα του μετώπου στον Άγιο Δημήτριο – Ήχησε το 112

06:38BOMBER

Ο Τσίπρας ανακατεύει την τράπουλα χωρίς καν να έχει ανοίξει τα χαρτιά του

06:32LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Αφήνω χώρο για όσα δεν έχω ζήσει» - Η αινιγματική της ανάρτηση

06:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Παίκτες που διαθέτουν εμπειρία 1.966 αγώνων στο ΝΒΑ!

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Τουρκία: Ένας νεκρός, 29 τραυματίες και 16 κατεστραμμένα κτήρια - Τι λέει ο Λέκκας για τα 6,1 Ρίχτερ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός ο θάνατος της Σοφίας Σεϊρλή - Το συγκινητικό αντίο από το Θέατρο Πορεία

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε απόγνωση οι παραγωγοί καρπουζιών στο Ερατεινό Καβάλας - Πόσο πωλείται στην χονδρική τιμή

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Πώς έκλεβαν δεκάδες μηχανές από σκάφη με «λεία» πάνω από 500.000€ - Βίντεο ντοκουμέντο

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρικό ρεύμα: Εξετάζεται η κατάργηση των «πράσινων» τιμολογίων - Έρχονται τα «κόκκινα»

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Σήμερα το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα εκλογικά μαθηματικά του 30%, η στρατηγική της διπλής κάλπης και τα σενάρια για τον εκλογικό νόμο

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εγκαίνια» για τις μηδενικές τραπεζικές προμήθειες: Σε εφαρμογή από σήμερα το μέτρο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με 41 βαθμούς και θυελλώδεις ανέμους η Δευτέρα - Η πρόγνωση μέχρι τον 15αύγουστο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:22ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στους διαρρήκτες: Αυτό είναι το νέο...παλιό κόλπο για να σας τσεκάρουν

07:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Πριν το κόμμα θα κάνει εμφάνιση έκπληξη στη ΔΕΘ- Γιατί στήνει δίπολο από το παρελθόν

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασφαλείς στην Πάρο οι δύο επιβαίνοντες του ιστιοφόρου – Αντιδράσεις από επιβάτες πλοίου γιατί συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης!

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικός ο θάνατος της Σοφίας Σεϊρλή - Το συγκινητικό αντίο από το Θέατρο Πορεία

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Τρομακτική προειδοποίηση ειδικού για μεταφορά τάσης

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι Τούρκοι ανακαλύπτουν τις... ελληνικές ρίζες τους - Η νέα τάση στο TikTok με τα τεστ DNA

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εγκαίνια» για τις μηδενικές τραπεζικές προμήθειες: Σε εφαρμογή από σήμερα το μέτρο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

11:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει στον κάθε πολίτη η έκδοση - Πότε λήγει η προθεσμία

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πνίγηκε στους Φούρνους η Σοφία Σεϊρλή, ηθοποιός και σεναριογράφος

01:14ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει τελικά η ευχή «Καλή Παναγιά» - Είναι σωστό ή λάθος;

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Πώς έκλεβαν δεκάδες μηχανές από σκάφη με «λεία» πάνω από 500.000€ - Βίντεο ντοκουμέντο

03:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Οινόη – Στην περιοχή Άγιος Δημήτριος το μέτωπο – Ήχησε το 112

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε απόγνωση οι παραγωγοί καρπουζιών στο Ερατεινό Καβάλας - Πόσο πωλείται στην χονδρική τιμή

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με 41 βαθμούς και θυελλώδεις ανέμους η Δευτέρα - Η πρόγνωση μέχρι τον 15αύγουστο

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ακράτα: Σημαιοφόρος του Πολεμικού Ναυτικού βρέθηκε απαγχονισμένος σε ερημική τοποθεσία

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Τουρκία: Ένας νεκρός, 29 τραυματίες και 16 κατεστραμμένα κτήρια - Τι λέει ο Λέκκας για τα 6,1 Ρίχτερ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Σήμερα το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο το τελευταίο αντίο στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα εκλογικά μαθηματικά του 30%, η στρατηγική της διπλής κάλπης και τα σενάρια για τον εκλογικό νόμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ