Λένα Σαμαρά: «Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Συγκινεί ο αδερφός της

«Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου», αναφέρει στην σπαρακτική ανάρτησή του 

Newsbomb

Λένα Σαμαρά: «Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Συγκινεί ο αδερφός της
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σπαρακτική είναι η ανάρτηση του αδελφού της Λένας Σαμαρά, η οποία έφυγε τόσο απροσδόκητα από τη ζωή προχθες το απόγευμα.

Η ανάρτηση έχει ως εξής:

Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου…θα έδινα την ζωή μου για να μην συμβεί αυτό…
Πώς να αντέξω χωρίς εσένα, την ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά…
Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…
Δεν θα φύγεις ποτέ…είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας…Σε λατρεύω Λενάκι μου

Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία

Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, είναι προγραμματισμένη η κηδεία της Λένας Σαμαρά, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00.

Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας», αναφέρεται από πλευράς οικογένειας και συγκεκριμένα, παρατίθενται προτάσεις για παροχή βοήθειας :

1. το ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΙΒΠ) IBAN: GR9301104270000042748015718 (NBG)

2. η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΡΙΔΑΙΑΣ IBAN: GR6702603220000120201023242 (Eurobank)

3. το ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ «Ή ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». IBAN: GR7302602600000820101744921 (Eurobank)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:51ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Μοναδικές εικόνες στην Επίδειξη Ομορφιάς Αλόγων 2025 στη Σιάτιστα - Δείτε βίντεο

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο κέντρο του Μανχάταν: Τρεις τραυματίες στην Times Square - Δείτε βίντεο

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου στην Αττική - Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Λεοντάρι Αρκαδίας

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: «Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Συγκινεί ο αδερφός της

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Επιμονή Ζελένσκι για την εδαφική ακεραιότητα μετά την απόφαση συνάντησης Πούτιν-Τραμπ - «Δεν θα παραδώσουμε τη γη στους κατακτητές»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Καλαμάτα: Καίει κοντά στο συνοικισμό «Παναγάκια» στο Ασπρόχωμα

12:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζάκυνθος: Σύλληψη 51χρονου για καλλιέργεια ναρκωτικών

12:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: O Τζέριαν Γκραντ στην Team USA - «Περήφανοι για εσένα»

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Γυμναστήριο ξεγέλασε Κινέζο: Υπέγραψε συνδρομή για 300 χρόνια

12:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

12:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκρός αστυνομικός από πυρά ενόπλου κοντά στα γραφεία των CDC στην Ατλάντα

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Το sex symbol των 90's «πέθανε» - Η δεύτερη ζωή της «βασίλισσας του Baywatch»

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Στις φλόγες ο Βεζούβιος - Ξέσπασε πυρκαγιά στο ηφαίστειο - Κρίσιμη κατάσταση στο εθνικό πάρκο

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 3: Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος για ζευγάρι στη Βραζιλία: Ενώ ερωτοτροπούσαν, το αυτοκίνητο έπεσε από γκρεμό

11:35ΚΟΣΜΟΣ

'Ερχεται νέα «εποχή των παγετώνων» στην Ευρώπη; Οι επιστήμονες προειδοποιούν για κατάρρευση του Gulf Stream

11:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο παίκτης-σημαία του Άρη, Θόδωρος Πάλλας

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Διακοπές στην Ελλάδα: Η βασίλισσα Καμίλα σε πολυτελές σούπερ γιοτ ιδιοκτησίας δωρητή του κόμματος των Τόρις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:28ΕΛΛΑΔΑ

Σαν σήμερα: Πώς ο Σήφης Μιγάδης έσωσε 392 ζωές στον αέρα πάνω από την Αθήνα - Το θαύμα της Ολυμπιακής που ακόμα μελετά η Boeing

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: «Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα;» - Συγκινεί ο αδερφός της

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Βασίλη Καλογήρου: Οι επόμενες κινήσεις της οικογένειας

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η καυστική ανάρτηση του Ανδρέα Πετρουλάκη - «Ήττα του κοινά αποδεκτού ήθους»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η επιθυμία της οικογένειας για την κηδεία της κόρης του πρώην πρωθυπουργού

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Το sex symbol των 90's «πέθανε» - Η δεύτερη ζωή της «βασίλισσας του Baywatch»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Ανείπωτος πόνος για τον χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά - Οι δραματικές ώρες μέχρι το αιφνίδιο τέλος - Την Δευτέρα η κηδεία της

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στον Πειραιά: Επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη πλοίου όταν τους είπαν ότι δεν θα ταξιδέψουν

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν»: Ο επί 18 χρόνια μπάτλερ του λύνει τη σιωπή του - Το χαμένο λεπτό από τις κάμερες της φυλακής

11:04ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν νερό στα κλαδιά και δίπλα καίγονταν σπίτια» - Σοβαρές καταγγελίες στο Newsbomb για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Χάρβαλο

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο - Στάχτη και αποκαΐδια - Συγκλονιστικές εικόνες

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Διακοπές στην Ελλάδα: Η βασίλισσα Καμίλα σε πολυτελές σούπερ γιοτ ιδιοκτησίας δωρητή του κόμματος των Τόρις

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος για ζευγάρι στη Βραζιλία: Ενώ ερωτοτροπούσαν, το αυτοκίνητο έπεσε από γκρεμό

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 3: Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιά

10:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: SOS για 24 περιοχές - Τεράστιος κίνδυνος πυρκαγιάς - Μέχρι πότε θα λυσσομανάει ο άνεμος

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία - Καταγγελίες του Δημάρχου Μεγαλόπολης

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Στις φλόγες ο Βεζούβιος - Ξέσπασε πυρκαγιά στο ηφαίστειο - Κρίσιμη κατάσταση στο εθνικό πάρκο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ