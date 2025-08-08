Λένα Σαμαρά: Οι δραματικές ώρες μέχρι το αιφνίδιο τέλος της 34χρονης κόρης του Αντώνη Σαμαρά

Η 34χρονη Λένα έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης (7/8) από καρδιακή ανακοπή

Λένα Σαμαρά: Οι δραματικές ώρες μέχρι το αιφνίδιο τέλος της 34χρονης κόρης του Αντώνη Σαμαρά
Απερίγραπτος είναι ο πόνος που βιώνει τα τελευταία 24ωρα η οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά, έπειτα από τον αιφνίδιο θάνατο της 34χρονης κόρης του πρώην πρωθυπουργού, Λένας, από καρδιακή ανακοπή το βράδυ της Πέμπτης (7/8).

Το χρονικό

Το απόγευμα της Πέμπτης (7/8), η Λένα Σαμαρά εμφάνισε έντονη ζάλη ως πρόδρομο σύμπτωμα επιληπτικού επεισοδίου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Σισμανόγλειο. Υποβλήθηκε σε αναλυτικές εξετάσεις, όλες όσες προβλέπονταν, και εξετάστηκε από νευρολόγους.

Οι γιατροί συνέστησαν περαιτέρω νευρολογικό έλεγχο, ο οποίος δεν μπορούσε να γίνει στο Σισμανόγλειο, γιατί δεν διαθέτει νευρολογική κλινική. Η 34χρονη, σε σταθερή κατάσταση και χωρίς ένδειξη που να σηματοδοτεί κίνδυνο, μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, που είχε γενική εφημερία.

Στον Ευαγγελισμό, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό ξεκίνησαν άμεσα, περαιτέρω εξετάσεις στην 34χρονη. Καθώς ήταν σε εξέλιξη ο καρδιολογικός έλεγχος και οι γιατροί έπαιρναν το ιστορικό της, υπέστη ανακοπή.

Σημειώνεται ότι οι επιληπτικές κρίσεις μπορούν να διαταράξουν τον φυσιολογικό ρυθμό της καρδιάς και να οδηγήσουν σε ασυστολία, που είναι πλήρης διακοπή του καρδιακού παλμού. Οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, καθώς δεν είχε ένδειξη για απινίδωση, όμως δεν τα κατάφεραν.

Οι γονείς της, Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά, βρίσκονταν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία στιγμή.

Διευκρινίσεις από τον Άδωνι Γεωργιάδη

Καθώς υπήρξαν αναφορές στα social media, περί πλημμελούς αντιμετώπισης του περιστατικού, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε στις εξής διευκρινίσεις:

«Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του “Σισμανογλείου” έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του Ευαγγελισμού καθώς το Σισμανόγλειο δεν έχει Νευρολογική κλινική.

Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική. Μεταφέρθηκε λοιπόν στον Ευαγγελισμό και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί», σημείωσε σε δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα.

Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό της από την 1η ΥΠΕ Αττικής

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος , καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση. Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική.

Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση. Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29.»

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος θρηνεί για την απώλεια της Λένας Σαμαρά

«Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους» έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας.

«Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο...» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος είπε: «Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένειά του».

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά, την σύζυγό του Γεωργία και την οικογένειά τους για την τραγική απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας. Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους», εξέφρασε μέσω μηνύματος ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης είπε: «Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος. Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο».

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά γεννήθηκε το 1990, αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, πολιτικός μηχανικός. Είχε πάρει το όνομα της γιαγιάς της Ελένης Ζάννα και ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα.

Η απώλεια της αποτελεί δράμα για τους γονείς της Αντώνη και Γεωργία και τον 30χρονο αδερφό της Κωνσταντίνο.

Τη Δευτέρα η κηδεία της στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Λένας Σαμαρά στον ΙΝ Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου Αθηνών, σύμφωνα με την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο Facebook.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε χαρακτηριστικά ο πατέρας της.

