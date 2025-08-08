Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό της από την 1η ΥΠΕ Αττικής

Τις συνθήκες αντιμετώπισης του περιστατικού που είχε ως συνέπεια το θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, Λένας, εξηγεί σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της 1ης ΥΠΕ Αττικής:

Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος , καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση. Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική.

Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση. Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22.29.

Τη Δευτέρα η κηδεία της

Τη Δευτέρα 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Λένας Σαμαρά στον ΙΝ Αγίων Θεοδώρων του Α' Νεκροταφείου Αθηνών, σύμφωνα με την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στο Facebook.

«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε χαρακτηριστικά ο πατέρας της.

