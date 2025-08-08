Λένα Σαμαρά: Η πρώτη ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά μετά τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του
Η κόρη του πρώην πρωθυπουργού έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών
Ο Αντώνης Σαμαράς προχώρησε στην πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον ξαφνικό θάνατο της κόρης του, Λένας Σαμαρά, χθες σε ηλικία 34 ετών.
«Τη Δευτέρα, 11 Αυγούστου, θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών, στις 13:00», έγραψε ο πρώην πρωθυπουργός στο Facebook.
Η Λένα Σαμαρά άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» έπειτα από επιληπτικό επεισόδιο, και τελικά κατέληξε από ανακοπή.
